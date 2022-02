Es un error eliminar restricción vehicular para emergencias, advierte Carlos Alvarado

El presidente de la República, Carlos Alvarado, manifestó que es inconveniente eliminar la restricción vehicular para casos de emergencias nacionales, como lo planean hacer los diputados mediante un proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa.

Alvarado se refirió este jueves al avance de esa iniciativa, luego de inaugurar el curso lectivo 2022 en la escuela Neftalí Villalobos Gutiérrez, en Rincón de Sabanilla, en San Pablo, Heredia.

“Aquí hay un tema que trasciende el tema particular de una restricción; esa es una herramienta en el marco de las emergencias y no una singular. Quitar esa herramienta para otra emergencia puede ser contraproducente y no solo para nuestro gobierno, también para otro.

“Esa ley no estaba pensada para una pandemia. La propia Ley de Emergencias que hoy tenemos no está pensada para una emergencia pandémica; está pensada para terremotos, inundaciones o sequía, incluso”, dijo Alvarado.

El presidente anunció, este mismo jueves, que las medidas sanitarias contra la pandemia de coronavirus serán eliminadas en unas semanas. Confirmó que la suspensión de las restricciones ocurrirían durante su gobierno, que acaba en mayo próximo.

Este lunes, los congresistas acordaron dispensar de trámite la iniciativa para eliminar la restricción vehicular sanitaria, así como la multa de ¢112.844 a los conductores que la incumplan. Ahora el plan pasará directamente al plenario, cuando los legisladores así lo acuerden.

Dicha propuesta elimina los artículos de la Ley de Tránsito que le dan potestad al Poder Ejecutivo para decretar restricción vehicular durante una emergencia nacional.

Esos artículos fueron incluidos en la legislación el 3 de abril del 2020, a un mes de iniciada la pandemia en Costa Rica, y pretendían que el Gobierno tuviera la potestad no solo para la actual situación de emergencia nacional, sino en el contexto de cualquier posible situación que requiera limitar el tránsito vehicular.

De aprobarse, solamente se mantendría la multa por violación a la restricción vehicular normal que aplica el Ejecutivo, que actualmente está en ¢23.936.

El proyecto también pretende eliminar el transitorio que permite al Gobierno trasladar todo el dinero recaudado por esas multas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para el combate de la pandemia del covid-19.

En ese transitorio, se establece que el traslado del dinero a la Caja estaría vigente hasta el momento en que se levante el decreto ejecutivo por la emergencia sanitaria.

La propuesta lleva la firma de Harllan Hoepelman, Jonathan Prendas, Carmen Chan, Nidia Céspedes, Marolin Azofeifa e Ignacio Alpízar, los miembros del bloque fabricista Nueva República, y fue presentada desde el 1.º de diciembre pasado.

En su argumentación, los independientes aseguran que es necesario eliminar la potestad de que el Ejecutivo pueda decretar restricción vehicular sanitaria “para permitir la recuperación de las micro, pequeñas y medianas empresas que han cerrado sus puertas por las consecuencias de las medidas restrictivas” del Gobierno.

“La derogatoria de la restricción vehicular sanitaria se propone como una medida directa de reactivación económica, ya que el avance en la vacunación se correlaciona con mayor movilidad y, por tanto, una menor restricción a la actividad económica, beneficiando a los comercios y, en consecuencia, generar ingresos frescos a las arcas del gobierno”, dijeron los fabricistas en su propuesta.