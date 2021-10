Carlos Alvarado renunció oficialmente a su pensión de exmandatario

El Presidente Alvarado asumió funciones el pasado 8 de mayo del 2018, entonces, tenía 38 años de edad. Fotografía: Casa Presidencial para LN.

El Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, renunció este lunes oficialmente a su pensión de expresidente, mediante una carta enviada a la Directora Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo, Priscilla Gutiérrez. A inicios del año 2020, el mandatario expresó su intención al director de Telenoticias, Ignacio Santos, no obstante, con esta carta el trámite se hace efectivo.

Debido a que la pensión es un derecho laboral establecido por ley, no es legalmente posible renunciar totalmente a este beneficio, por lo que a partir de este anuncio el Ministerio de Trabajo deberá tomar las medidas necesarias para cumplir con la petición de Alvarado. El Presidente también puede donar el dinero si así lo desea.

“Como lo he manifestado a lo largo de mi gestión como Presidente de la República mantengo un alto compromiso con las finanzas públicas; por lo tanto, al finalizar mi gestión como jefe de Estado no me acogeré a la pensión que generará mi condición de expresidente de la República”, expresó el mandatario en su carta.

Actualmente, un total de diez personas reciben pensión de expresidente, de las cuales siete fungieron en el puesto: Óscar Arias Sánchez (dos periodos), Rafael Ángel Calderón Fournier, José María Figueres Olsen, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, Abel Pacheco de la Espriella, Laura Chinchilla Miranda y Luis Guillermo Solís Rivera.

Las otras tres personas son dos ex primeras damas y la hija de un expresidente: Karen Olsen Beck, viuda de José Figueres Ferrer; Marita Camacho Quirós, viuda de Francisco Orlich Bolmarcich y María Ulate Rojas, hija de Otilio Ulate Blanco.

Cuando Alvarado termine su mandato, el 9 de mayo de 2022, tendrá 42 años de edad, por lo que le faltarán aún 23 años laborales para llegar a la edad de jubilación de 65 años.