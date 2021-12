Aspirantes a plazas en Gobierno deberán pasar tres pruebas a partir de abril

Diez años después de la orden de la Sala Constitucional, la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) aplicará pruebas de conocimientos y habilidades (evaluación de idoneidad) a los interesados en ocupar una plaza administrativa o técnica en todos los ministerios e instituciones adscritas a esta institución.

Serán trata de tres pruebas, obligatorias a partir de abril del 2022, a las que deberán someterse quienes deseen trabajar en las 46 instituciones que realizan sus nombramientos a través del Servicio Civil.

Las evaluaciones se harán para puestos de carácter administrativo, denominados Títulos I, como oficinistas, secretarias, técnicos, puestos gerenciales y profesionales (abogados, ingenieros, arquitectos, médicos de instituciones), etc. No aplica para puestos de educadores en el Ministerio de Educación Pública (MEP) ya que para estos se trabajará con la prueba de idoneidad docente que se está construyendo.

Las tres evaluaciones las deberán hacer el personal interino de una institución –interesado en ocupar plazas en propiedad que salgan a concurso interno–, así como personas que participen en concursos externos a los que convoque el Servicio Civil para una plaza.

Alfredo Hasbum, director del Servicio Civil. (Mayela López)

Alfredo Hasbum, director del Servicio Civil, explicó que, paulatinamente, durante el próximo año, serán llenados 8.500 puestos en propiedad con este nuevo modelo de contratación.

Agregó que con esta acción cumplen la orden de la Sala IV, girada el 31 de mayo del 2012, en la que se le exigió evaluar los conocimientos de quienes concursan para una plaza profesional en el Poder Ejecutivo. El alto tribunal dio siete años y medio a la DGSC para ejecutar la medida, los cuales ya se cumplieron.

Hasbum explicó que también cumplen una recomendación del 2015 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sobre la necesidad de promover políticas centradas en la selección y atracción de los mejores talentos.

“Se pretende introducir la gestión por competencias, que es lo que se usa actualmente en las oficinas de Recursos Humanos. Ya no se da importancia a temas académicos como títulos, aunque también son requisito para el puesto, si no que las personas cumplan las competencias necesarias. Por ejemplo, para un puesto de atención al público, las personas reservadas, que les gusta trabajar solas, no sirven para atender el público”, dijo.

¿Cómo son las tres pruebas?

Manual de preparación para prueba del Servicio Civil. Tomado de la página web del Servicio Civil.

Dos de las pruebas serán aplicadas por el Servicio Civil y otra la realizará el departamento de Recursos Humanos de la institución donde la persona aspira a la plaza.

La DGSC aplicará una primera prueba general de conocimiento sobre cómo está conformado el sector público, su normativa, cómo se maneja el presupuesto, contrataciones en el sector público, carteles de licitación, entre otros. Para esto, el Servicio Civil cuenta con tres tipos de pruebas diferentes si el puesto es no profesional, profesional o una jefatura.

La segunda prueba es de competencias y habilidades para el puesto. Por ejemplo, si es una jefatura, se pretende que la persona sea empática, con liderazgo, habilidades para el trabajo en grupo, entre otros. Si es para atención al cliente, se espera que sea paciente, amable y que sepa de resolución de conflictos, por ejemplo.

Hasbum explicó que, desde hace dos meses estas dos pruebas se hacen a algunos candidatos a plazas, mientras está lista la tercera evaluación que aplicarán las oficinas de Recursos Humanos de los ministerios a partir de abril del 2022.

Esa prueba evaluará el conocimiento del candidato en el puesto específico. Por ejemplo, si es un abogado que se quiere contratar en el Ministerio de Trabajo, el departamento de Recursos Humanos de esa institución evaluará que esté empapado del tipo casos que allí se llevan; si el abogado es para el MEP, se evaluarán los conocimientos del aspirante en todos los temas legales docentes.

El director del Servicio Civil declaró que, actualmente, hay 70.000 personas interesadas en un puesto de Título I en algún ministerio. Cuando se abran puestos a concursos es cuando el Servicio Civil convocará a los interesados, quienes serán calificados de acuerdo con sus atestados y los requerimientos del puesto. También, con respecto al puntaje que saquen en dichas pruebas. Se requiere un mínimo 70% en cada evaluación para poder entrar al concurso por una plaza.

La DGSC pasará a las oficinas de Recursos Humanos del ministerio dónde se abrió la plaza, el nombre de las personas que obtuvieron los mejores puntajes y es allí donde el ministerio le hará la tercera prueba. “Cualquier nombramiento en propiedad debe haber pasado por tres pruebas a partir de abril y cumplir con los requisitos adecuados para el puesto”, agregó el director.

Preparación

Hasbum explicó que cualquier persona se puede inscribir en la página web en donde hay una pestaña de reclutamiento abierto y permanente para optar por un puesto en algún ministerio. Se les llamará dependiendo de si hay alguna plaza disponible.

“Primero en tiempo, primero en derecho. Se llamará a prueba a los que se inscribieron primero en nuestra base de datos, cuando haya una plaza”, dijo.

En la página del Servicio Civil están disponibles para descarga dos manuales para que el interesado estudie para las pruebas. El primero se llama “Material para Estrato Profesional y Directivo” y el segundo “Material para el estrato técnico e inicial (secretarias y oficinistas)”.