Gilberth Jiménez pide a su compañera Carolina Delgado renunciar al PLN

Gilberth Jiménez, diputado de Liberación Nacional (PLN), pidió a su compañera de bancada, Carolina Delgado, renunciar a partido si no atiende los llamados a que retire las 500 mociones que obstruyen el trámite del proyecto contra el crimen organizado, en el plenario legislativo.

Jiménez, en una conferencia de prensa junto con los integrantes de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, calificó de “necedad” la decisión de la legisladora de sostener las mociones. Sostuvo que esa postura no representa los valores liberacionistas.

“Yo solicitaría que doña Carolina realmente renuncie al Partido Liberación Nacional si no atiende las solicitudes que, incansablemente, le hemos realizado durante los últimos días”, insistió.

Este proyecto de ley permitiría duplicar los plazos de prisión preventiva y demás etapas de los procesos judiciales en casos de presunta delincuencia organizada, como los de narcotráfico, corrupción, lavado de dinero y terrorismo.

Gilberth Jiménez, diputado del PLN en la Comisión de Seguridad, criticó las acciones de su compañera liberacionista Carolina Delgado. Foto: (Albert Marín)

Tanto la bancada como la secretaría general del PLN le han solicitado a la diputada que no siga demorando la discusión de la iniciativa. Sin embargo, ella defiende su derecho a disentir con sus compañeros.

“Es una posición técnica, no es una posición antojadiza como algunos han querido pretender (...). Creo que el que no debe no teme y, en esto, he sido transparente.

“Además, como diputada, a pesar de que estoy electa por una fracción legislativa, la Constitución me permite tener mi criterio propio”, manifestó Delgado este miércoles, ante la posibilidad de que sea indagada por los órganos del PLN.

La diputada Carolina Delgado defiende su derecho a disentir con sus compañeros del PLN. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

Al llamado de PLN se sumaron este jueves los miembros de la Comisión Legislativa de Seguridad, donde se discutió el plan antes de pasar al penario mediante un trámite de vía rápida.

“Realmente reprochamos, rechazamos, no avalamos en lo absoluto las acciones que ha tenido la diputada Carolina Delgado. Tuvimos apertura en comisión, llenaron proyectos anteriores con mociones para entorpecer y no llegar a conocer el 23.090.

“Demuestra que ha existido un entorpecimiento total a todo esto. Le he pedido que por favor retire mociones, sea contundente, consciente, porque está reiterando día por día lo mismo. Señores. creo que está por encima el espíritu patriótico, el espíritu país.

“Y es cierto que si no atiende nuestras solicitudes debería renunciar al PLN porque no está atendiendo la vocación, el espíritu y la convicción que tenemos como liberacionistas”, dijo Jiménez.

Nota en desarrollo.