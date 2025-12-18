Formación de especialistas: nuevos neonatólogos se beneficiarán de beca

La neonatología es la subespecialidad de la pediatría que se enfoca en los primeros 28 días de vida. Nuevos especialistas podrán formarse con un convenio entre la CCSS y la Ucimed.

Los pediatras que quieran formarse como neonatólogos podrían tener una oportunidad gracias a un convenio suscrito entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Universidad de Ciencias Médicas (Ucimed). Los neonatólogos son los médicos que atienden a los bebés durante sus primeros 28 días de vida.

En diciembre del año pasado, la CCSS señaló a Neonatología como una de las especialidades con mayor faltante de profesionales.

Este jueves, las autoridades de la institución indicaron que este convenio “responde a una necesidad país de modernizar la formación médica especializada, en concordancia con los avances científicos y las demandas actuales de la población infantil”.

Juan Carlos Esquivel Sánchez, director ejecutivo del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss) manifestó que la formación de un mayor número de especialistas en neonatología es prioritaria en un contexto en el que el país enfrenta desafíos importantes en la atención infantil.

Este pensamiento es compartido por las autoridades de la Ucimed.

“La crisis de especialistas es un problema que nos atañe a todos los actores del sector salud, quienes, desde diversas maneras, podemos contribuir para resolver un problema que data de muchos años y que afecta directamente a la población. Desde Ucimed, tenemos claro que debemos ser parte de la solución. Por eso, nos hemos unido a las autoridades de la CCSS para ofrecerles una alternativa que permita contrarrestar el faltante de especialistas en neonatología”, expresó María del Carmen García González, rectora de la casa de estudios.

Especialidad crítica ante alta mortalidad infantil

La formación de nuevos especialistas en Neonatología brindará más esfuerzos en la lucha contra la mortalidad infantil. (Diana Mendez)

Este convenio se da en un contexto en el que Costa Rica enfrenta uno de los mayores índices de mortalidad infantil en la historia, con 10,3 por cada mil nacimientos.

La mortalidad infantil se refiere a los decesos en el primer año de vida, pero el 70% ocurre durante el primer mes de vida, lo que se conoce como mortalidad neonatal.

La prematuridad y malformaciones congénitas son las principales causas de estas muertes.