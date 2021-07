Farmacéuticos reacios a trabajar en boticas rurales

Matilde Cerdas López es la única regente de la Farmacia Nicoya. Asegura que no encuentra otro profesional que la pueda ayudar. | OLIVER PÉREZ PARA LN

A finales del año pasado, Olga Arce Calderón cerró su farmacia en Esparza, Puntarenas, por la falta de un regente farmacéutico.

Por más que buscó un profesional que se hiciera cargo del negocio, no fue posible contratar a nadie dispuesto a vivir en esa ciudad del Pacífico. Con el cierre, esta empresaria aseguró haber perdido más de ¢5 millones.

Varias farmacias privadas de zonas rurales están enfrentando el mismo problema: a los profesionales del ramo no les resulta atractivo trasladarse a vivir fuera de la Gran Área Metropolitana.

Por eso es que Matilde Cerdas López casi no ha parado de trabajar en los 32 años de estar a cargo de la Farmacia Nicoya. Es la regente farmacéutica del negocio.

Allí, según dijo, tampoco han podido contratar a otro farmacéutico que le permita tomar vacaciones prolongadas y hasta ampliar el horario de atención del negocio.

En principio, ninguna de las 900 farmacias privadas que hay en el país debe funcionar sin un regente. Este es el profesional encargado de tareas como la revisión de las dosis de medicamentos y la atención de consultas de enfermos.

La regencia es un requisito del Ministerio de Salud. Por eso, Olga Arce tuvo que cerrar su negocio.

Joel Bermúdez Gutiérrez, dueño de la Farmacia Santa Lucía, en Ciudad Neily, zona sur, dijo que pocos profesionales se quieren ir a trabajar a la zona rural, por más salarios atractivos que les ofrezcan los propietarios.

Bermúdez aseguró que esa renuencia está poniendo en aprietos a más de un negocio.

La farmacéutica Hellen Herrera Vargas, de la Farmacia San Martín, en Guápiles, Pococí, también cree que hay una predilección por trabajar en el centro del país.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos, Luis Pastor, expresó que no hay ningún faltante de profesionales y que si estos no se van a trabajar a sitios alejados probablemente es porque no les ofrecen buenas condiciones laborales.

La ministra de Salud, María Luisa Ávila, declaró que conoce la preocupación de las boticas. Según afirmó, ya nombró una comisión para analizar el caso.

Colaboraron los corresponsales Ronny Soto, Gabriela Gätjens, Zoila Rita Mora y Oliver Pérez .