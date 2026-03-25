El País

Fallo de la Sala Constitucional frena el uso prolongado de tanques de combustible en gasolineras por riesgo ambiental

Sala Constitucional anuló normativa emitida por el Minae. Conozca los detalles

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Por Yucsiany Salazar
Operario descargando hidrocarburos desde un camión cisterna a los tanques de una gasolinera en Costa Rica. Debido a un ataque informático, Recope realiza las operaciones de venta de carburantes de forma manual.
La Sala Constitucional anuló norma del MINAE que permitía recalificar tanques subterráneos, advirtiendo riesgo de contaminación en mantos acuíferos.







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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