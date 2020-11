“Llegó uno de los tipos y me dijo que si publicaba me moría. Le dije: ‘si quiere me mata aquí mismo’. Recuerdo que tenía una máquina de escribir y le dije que si no se iba le rajaba la máquina en la cabeza. El carajo se fue y no volvió nunca más”, relató en el 2019 en un artículo publicado en Revista Dominical.