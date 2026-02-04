Estudie en una universidad europea: esta beca tiene 50 cupos y cubre el 60% del costo de matrícula

Los interesados deben postularse entre el 19 de enero y el 28 de febrero de 2026 y cumplir con requisitos académicos y profesionales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) de Costa Rica y la Universidad Internacional de Valencia (VIU) anunciaron un nuevo programa de 50 becas parciales para profesionales costarricenses interesados en cursar maestrías oficiales 100% online durante el ciclo académico 2026–2027.

La iniciativa tiene como propósito ampliar el acceso a educación de calidad europea, compatible con la vida laboral y personal. Según el MREC y VIU, el objetivo consiste en fortalecer el capital humano costarricense en áreas estratégicas como empresa, salud, ingeniería, ciencias sociales y educación.

Las becas cubrirán el 60% del valor total de la colegiatura. Están dirigidas a ciudadanos costarricenses que residan en el país, cuenten con título universitario y experiencia profesional en el área de estudio elegida. Los programas se imparten totalmente en español y son avalados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España.

El plazo para postularse estará abierto del 19 de enero al 28 de febrero de 2026. El proceso de selección considerará mérito académico, trayectoria profesional, afinidad del perfil con la maestría y cumplimiento de los requisitos de admisión. Los seleccionados deberán asumir el 40% restante del costo.

Los interesados deberán completar el formulario oficial, elegir el programa y presentar documentos como cédula, título, récord académico, currículo y carta de motivación. Solo se permite una postulación por persona.

La VIU forma parte de Planeta Formación y Universidades. Actualmente cuenta con más de 28.900 estudiantes en 108 países, un claustro de 970 docentes, 130 programas activos y convenios con más de 15.000 organizaciones. Su metodología incluye clases en directo, acceso multidispositivo y campus virtual, lo que garantiza una formación flexible y adaptada al mercado actual.

Para más detalles sobre el proceso de postulación, los interesados pueden escribir al correo becaslatinoamerica@universidadviu.com o ingresar a la sección Becas en el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica.