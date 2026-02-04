El País

Estudie en una universidad europea: esta beca tiene 50 cupos y cubre el 60% del costo de matrícula

MREC y VIU lanzaron 50 becas del 60% para que profesionales en Costa Rica cursen maestrías online europeas en áreas clave desde el 2026

Por Jailine González Gómez
Personas revisando información sobre becas para estudiar en España en 2025. La Fundación Carolina ofrece becas de doctorado presenciales y Formato Educativo brinda maestrías virtuales en diversas áreas.
Los interesados deben postularse entre el 19 de enero y el 28 de febrero de 2026 y cumplir con requisitos académicos y profesionales. (Canva/Canva)







Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

