El País

Estudiante costarricense de 15 años gana bronce en Olimpiada Internacional de Ciencias en Rusia

Delegación de Costa Rica compitió junto a jóvenes de 24 países

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Estudiante gana medalla en Rusia
Matías Andino obtuvo la medalla tras enfrentar pruebas teóricas y experimentales junto a delegaciones de 24 países, en la Olimpiada Internacional de Ciencias en Rusia. (UNA/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Olimpiada Internacional de Ciencias en RusiaMatías Andino CastellanoColegio Saint John Baptist
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.