El País

Estos son los 10 centros educativos del MEP que no darán clases el miércoles 8 de octubre

Debido a las inundaciones y deslizamientos provocados por las fuertes lluvias de los últimos días

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta naranja ante el paso de la onda tropical #35, que traerá fuertes lluvias y tormentas eléctricas a gran parte del país. Foto: Cruz Roja
El MEP afirmó que la decisión de cerrar los centros se toma en resguardo de la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, siguiendo los lineamientos de la alerta número 33 emitida por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que advierte sobre la alta saturación de suelos y condiciones de riesgo en varias zonas del país. (Cruz Roja/Cruz Roja)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MEPFuertes lluviasCentros educativos cerrados
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.