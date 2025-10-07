Estos son los 10 centros educativos del MEP que no darán clases el miércoles 8 de octubre

El MEP afirmó que la decisión de cerrar los centros se toma en resguardo de la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, siguiendo los lineamientos de la alerta número 33 emitida por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que advierte sobre la alta saturación de suelos y condiciones de riesgo en varias zonas del país.

Aún este 8 de octubre, algunos centros educativos permanecerán cerrados debido a las inundaciones, deslizamientos y obstrucción de vías provocados por las fuertes lluvias de los últimos días tras el paso de la onda tropical N.° 35 en diferentes sitios de Costa Rica.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) decidió que el lunes se cerrarían casi 70 escuelas y colegios con la intención de resguardar a estudiantes, docentes y demás funcionarios. El martes continuó con la medida y para el miércoles hay 10 instituciones de las sedes regionales de Occidente y Puntarenas que no impartirán clases.

Estos centros educativos suspendieron las clases del 8 de octubre

LEA MÁS: Estos centros educativos no tendrán clases este 7 de octubre debido a las fuertes lluvias

Dirección Regional de Occidente:

Circuito 3:

Escuela La Constancia

Dirección Regional de Puntarenas:

Circuito 1

Escuela Riojalandia

IPEC Escuela Augusto Colombari

IPEC, sede central, parcialmente afectado. En este caso, la institución labora en instalaciones de la Escuela Riojalandia, se trabajará con algunos grupos definidos por la Dirección del centro educativo, aspecto que se comunicará a la comunidad educativa.

Circuito 5: