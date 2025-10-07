Estos son los 10 centros educativos del MEP que no darán clases el miércoles 8 de octubre

Aún este 8 de octubre, algunos centros educativos permanecerán cerrados debido a las inundaciones, deslizamientos y obstrucción de vías provocados por las fuertes lluvias de los últimos días tras el paso de la onda tropical N.° 35 en diferentes sitios de Costa Rica.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) decidió que el lunes se cerrarían casi 70 escuelas y colegios con la intención de resguardar a estudiantes, docentes y demás funcionarios. El martes continuó con la medida y para el miércoles hay 10 instituciones de las sedes regionales de Occidente y Puntarenas que no impartirán clases.
Estos centros educativos suspendieron las clases del 8 de octubre
Dirección Regional de Occidente:
Circuito 3:
- Escuela La Constancia
Dirección Regional de Puntarenas:
Circuito 1
- Escuela Riojalandia
- IPEC Escuela Augusto Colombari
- IPEC, sede central, parcialmente afectado. En este caso, la institución labora en instalaciones de la Escuela Riojalandia, se trabajará con algunos grupos definidos por la Dirección del centro educativo, aspecto que se comunicará a la comunidad educativa.
Circuito 5:
- Escuela El Chagüite
- Escuela Flora Guevara Barahona
- Escuela Barrio San Luis
- Escuela Fray Casiano de Madrid
- Escuela Veinte de Noviembre
- Jardín de Niños de Fray Casiano