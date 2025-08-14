Estos ministerios acumularon más de 500 denuncias por acoso laboral en tres años

Entre 2021 y 2023, 11 ministerios tramitaron más de 500 denuncias de acoso laboral, según la Defensoría.

Entre 2021 y 2023, 11 ministerios de Costa Rica tramitaron 508 denuncias por acoso laboral, según un informe de la Defensoría de los Habitantes. La investigación incluyó a 17 ministerios y reveló que cinco de ellos aún no finalizaban la revisión de su normativa interna para atender estos casos: Micitt, Mideplan, Mivah, MOPT y Gobernación y Policía.

La Defensoría instó a estas instituciones a concluir el proceso, oficializar los reglamentos y establecer un cronograma de acciones.

LEA MÁS: Onda tropical provocará lluvias y tormentas este jueves en Costa Rica: atención a estas zonas

Según informó la institución, cinco ministerios contaban con política institucional contra el acoso laboral. El Ministerio de Ambiente y Energía tenía una política sin oficializar. Gobernación y Policía inició la redacción de un reglamento, pero la suspendió por la ausencia de una ley.

La mayoría de ministerios aseguraron ofrecer programas de capacitación, aunque no todos incluyeron el tema en la inducción de personal. Solo nueve daban atención psicológica a las partes afectadas. En general, las investigaciones preliminares se resolvían en menos de dos meses, aunque podían extenderse por complejidad o carga laboral.

La Defensoría recomendó implementar normativa interna, informar al personal sobre mecanismos de denuncia, incluidas las que involucren a jerarcas, y fortalecer el apoyo psicológico.

También señaló la importancia de aprobar el proyecto de ley N.° 20.873, que busca prevenir y sancionar el acoso laboral en los sectores público y privado.

LEA MÁS: Gobierno extiende vida útil de taxis hasta 22 años: vea los modelos que podrán seguir circulando

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.