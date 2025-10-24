El País

Esto es lo que muchos hacen mal con las luces de emergencia y no lo saben

Tránsito advierte que usar las intermitentes para parquear no solo es incorrecto, también puede causar accidentes

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Las luces de emergencia deben usarse solo en situaciones de riesgo. Usarlas para estacionarse genera confusión y pone en peligro a otros.
Las luces de emergencia deben usarse solo en situaciones de riesgo. Usarlas para estacionarse genera confusión y pone en peligro a otros. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaLuces de emergenciaPolicía de tránsito
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.