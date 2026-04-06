El País

Esto es lo que costarían los peajes en la futura concesión de la vía a Cartago

Propuesta de MECO saldría a licitación en el segundo semestre del año y obras podrían arrancar a finales del 2027

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Por Patricia Recio
El MOPT suspenderá el pago de la tarifa de peaje en la estación de Cartago por motivo de la romería.
Una de las estaciones de cobro se ubicaría donde se sitúan las actuales casetas en la Florencio del Castillo, solo que el peaje se cobraría en ambos sentidos. (MOPT/MOPT)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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