Este bus recorrerá Moravia para apoyar el regreso a clases: Lincoln Plaza busca recolectar más de 2.200 útiles escolares

Lincoln Plaza pondrá en marcha por cuarto año consecutivo su campaña “Bus del Regreso a Clases”, una iniciativa solidaria que recorrerá comunidades del cantón de Moravia con el objetivo de recolectar más de 2.200 útiles escolares para estudiantes en condición de vulnerabilidad.

Del miércoles 28 al viernes 30 de enero, el bus circulará entre las 10 a. m. y las 3 p. m., pasando por San Vicente, La Trinidad, San Jerónimo, La Isla, Jardines y Platanares, entre otras localidades. El vehículo anunciará su llegada en cada zona para que las personas puedan salir y hacer sus donaciones de forma ágil y accesible.

Además del recorrido, Lincoln Plaza mantendrá puntos de recolección en el centro comercial, reforzando así su campaña anual en apoyo a estudiantes del cantón.

La campaña cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Moravia, la Biblioteca Pública de Moravia, la Policía Municipal de Moravia y AutoTransportes Moravia (AMSA). Estos aliados permiten ampliar el alcance de la iniciativa y facilitar la distribución del material escolar.

Los artículos recolectados incluyen cuadernos, lápices, lapiceros, cartucheras, juegos de geometría, mochilas, loncheras, marcadores, crayolas, tijeras y goma. No se reciben donaciones en efectivo.

Desde su inicio, la campaña ha beneficiado a más de 700 estudiantes de Moravia, consolidándose como un esfuerzo constante por parte de Lincoln Plaza y Portafolio Inmobiliario, empresa desarrolladora del proyecto, en pro de la educación y el bienestar social.