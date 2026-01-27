El País

Este bus recorrerá Moravia para apoyar el regreso a clases: Lincoln Plaza busca recolectar más de 2.200 útiles escolares

El bus solidario recorrerá comunidades de Moravia del 28 al 30 de enero para facilitar la entrega de donaciones escolares

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
La campaña solidaria busca apoyar a estudiantes con útiles escolares mediante un recorrido comunitario en Moravia.
La campaña solidaria busca apoyar a estudiantes con útiles escolares mediante un recorrido comunitario en Moravia. (Lincoln Plaza/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGLincoln Plazaútiles escolares
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.