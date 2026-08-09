El País

Esta opción gratuita del INA y el MEP le permite terminar el colegio: prematrícula abre en agosto

Si usted dejó pendiente la secundaria, esta alternativa ofrece clases gratuitas y nocturnas. Conozca quiénes pueden inscribirse y cuándo comienzan las lecciones

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Por Silvia Ureña Corrales
La prematrícula se realiza en agosto del 2026 y las clases gratuitas comenzarán en marzo del 2027, de lunes a miércoles en horario nocturno. (Fabian Hernandez)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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