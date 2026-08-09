Esta opción gratuita del INA y el MEP le permite terminar el colegio: prematrícula abre en agosto

La prematrícula se realiza en agosto del 2026 y las clases gratuitas comenzarán en marzo del 2027, de lunes a miércoles en horario nocturno.

Las personas que dejaron pendientes sus estudios de secundaria tendrán una nueva opción para retomarlos. El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Ministerio de Educación Pública (MEP) abrieron en agosto la prematrícula para el Proyecto Educación Abierta, que permitirá concluir el colegio mediante clases gratuitas en la sede del INA en La Uruca.

La oferta incluye alternativas para cursar 7.°, 8.° y 9.°, así como bachillerato por madurez. Las lecciones serán presenciales y en horario nocturno. El curso lectivo comenzará en marzo del 2027.

El programa está dirigido a personas que buscan completar la educación secundaria. Para ingresar a III Ciclo, que comprende 7.°, 8.° y 9.°, se requiere ser mayor de 15 años.

En el caso de bachillerato por madurez, la oferta está disponible para personas mayores de 18 años, según la información divulgada para el proceso de prematrícula.

Las clases se impartirán de lunes a miércoles, entre las 4 p. m. y las 8:55 p. m. La modalidad será 100% presencial, nocturna y gratuita.

La iniciativa se desarrollará en la sede del INA en La Uruca, en San José. La prematrícula se realizará durante agosto del 2026 y las lecciones arrancarán en marzo del 2027.

Las instituciones aclararon que esta opción corresponde exclusivamente a estudios secundarios. Por esa razón, las personas interesadas deben tomar en cuenta que no se trata de cursos técnicos impartidos por el INA.