ESPH suspenderá agua en San Rafael y Heredia este martes y miércoles: consulte barrios afectados

ESPH programó suspensiones de agua en San Rafael y Heredia el 25 y 26 de noviembre por lavado de tanques. Consulte los principales barrios afectados y las vías de información.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará lavados de tanque el martes 25 y miércoles 26 de noviembre, lo que provocará suspensiones de agua potable en sectores de San Rafael y del cantón central de Heredia, con impacto para unas 17.000 personas.

Según la planificación de la ESPH, los trabajos se enfocan en mantenimiento de tanques de almacenamiento, con el fin de asegurar calidad y continuidad del servicio en la zona herediana durante los próximos meses.

El martes 25 de noviembre el corte en San Rafael dejará sin servicio a cerca de 9.190 personas, entre las 7 a. m. y la 1 p. m., en sectores del centro del cantón y distintas comunidades de Concepción.

Centro: condominio Vistas San Rafael, calle Puente Piedra.

Concepción: Centro, calle Ciénega, Los Salvadoreños, Kitimak, Hernández, calle Tierra Blanca, El Palenque, calle Hernández, Las Cruces, Paniagua, Vargas, Los Faroles, Burial, La Hacienda, Los Cipreses, Subestación Concepción, urbanización Vistas del Tural, Beneficio Camacho, Lomas del Castillo.

El miércoles 26 de noviembre, la ESPH ejecutará otro lavado de tanque en Heredia centro, lo que afectará aproximadamente a 7.810 usuarios en igual horario, de 7 a. m. a 1 p. m.

Calles: Azofeifa, La Cuesta, Castella.

Urbanizaciones: Casa Blanca, La Esmeralda, La Guaria, María Ofelia.

Condominios: Noa, Quarzo, Francosta, Bambú, El Clan.

Residenciales: Onix y Real Santamaría Oeste, parte Campus Benjamín Nuñez, centro de Barreal Ulloa, Dekra, conector Barreal.

La ESPH recordó a la población la importancia de un uso racional del agua antes, durante y después de las suspensiones, y recomendó almacenar líquido solo para las necesidades básicas y revisar con anticipación las fechas y zonas en su sitio web y canales oficiales.

Para consultas sobre los trabajos y detalles de los barrios impactados, la empresa indicó que las personas usuarias pueden encontrar información actualizada en el sitio www.esph-sa.com o llamar al 2562-3774, donde se ofrece atención al cliente.