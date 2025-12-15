ESPH programó cortes de luz en Heredia para este martes

Corte de luz programado afectará San Josecito de San Rafael este martes 16 de diciembre entre 7:30 a. m. y 3 p. m.

Un corte programado del servicio eléctrico afectará el distrito de San Josecito, en el cantón de San Rafael, este lunes 16 de diciembre.

La suspensión del suministro se extenderá entre las 7:30 a. m. y las 3 p. m., y responde a labores de reubicación de postería realizadas por personal técnico de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La interrupción impactará a un total de 474 clientes, principalmente en la zona ubicada 200 metros al este del residencial Angarillas, según informó la institución.

La ESPH indicó que la notificación sobre el corte se ha realizado mediante diversos canales, como su página web, mensajes de texto, WhatsApp y redes sociales oficiales como Facebook. Estos trabajos son parte de los esfuerzos para mejorar la infraestructura eléctrica y garantizar mayor estabilidad en el servicio.

La entidad recomienda a los usuarios tomar previsiones, especialmente si utilizan equipos eléctricos sensibles o tienen actividades programadas que dependan del suministro.