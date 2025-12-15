El País

ESPH programó cortes de luz en Heredia para este martes

Corte de luz afectará a más de 470 clientes en Heredia, este 16 de diciembre por trabajos de reubicación de postería de la ESPH

Por Silvia Ureña Corrales
Corte de luz programado afectará San Josecito de San Rafael este martes 16 de diciembre entre 7:30 a. m. y 3 p. m. (Cortesía ESPH)







