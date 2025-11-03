ESPH introduce tarifa prepago con control total del consumo: así puede acceder al servicio

ESPH implementa tarifa prepago con control en tiempo real y sin cargos por corte, disponible para clientes con medidor inteligente.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) lanzó una nueva tarifa residencial prepago de energía eléctrica que permite a los clientes controlar su consumo, sin incurrir en costos por corte o reconexión.

Con esta modalidad, los usuarios pueden recargar saldo por adelantado desde el sitio portalcliente.esph-sa.com y tener acceso a información detallada sobre su uso de energía en tiempo real. La plataforma brinda alertas cuando el saldo está por agotarse, así como un historial de consumo para facilitar la toma de decisiones.

La empresa indicó que el monto por kilovatio hora es el mismo que en la tarifa postpago tradicional. No se cobran tarifas por corte ni reconexión porque el sistema opera de forma automática a través de medidores inteligentes (AMI).

Entre los beneficios destacados por ESPH se encuentran:

Control del consumo: el usuario elige cuánto gasta y cuándo recargar.

el usuario elige cuánto gasta y cuándo recargar. Flexibilidad: las recargas pueden hacerse en el sitio web o directamente en las cajas internas de ESPH.

las recargas pueden hacerse en el sitio web o directamente en las cajas internas de ESPH. Transparencia: se ofrece acceso a datos actualizados y alertas por bajo saldo.

se ofrece acceso a datos actualizados y alertas por bajo saldo. Eficiencia energética: se promueve el uso responsable de la electricidad.

La tarifa está disponible para todos los clientes residenciales que tengan instalado un medidor inteligente AMI y se encuentren al día con la empresa. El trámite se realiza en la plataforma de servicios ubicada 150 metros al sur del Banco de Costa Rica, en Heredia centro.