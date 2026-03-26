ESPH cambiará facturación de agua y luz desde abril: revise cómo afectará su recibo

La ESPH aplicará desde abril un nuevo sistema de facturación con ciclos de 28 a 31 días y lecturas más precisas.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) aplicará un nuevo esquema de facturación para agua potable y electricidad a partir del 1.° de abril de 2026. El ajuste introduce períodos de cobro basados en lecturas reales de entre 28 y 31 días naturales.

La medida responde a un proceso de estandarización nacional impulsado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), con el objetivo de hacer más claros y consistentes los recibos para los usuarios.

El cambio establece que la facturación ya no se basará en meses calendario exactos. En su lugar, los cobros reflejarán la duración real de cada mes, lo que implica ciclos de 28, 29, 30 o 31 días según corresponda.

Por ejemplo, un recibo de febrero podría incluir días de enero. Sin embargo, la empresa indicó que siempre se cobrará únicamente el total de días del mes facturado, lo que busca evitar variaciones en los montos que ocurrían con el sistema anterior.

La ESPH mantendrá el modelo de lectura intermensual, ya que no es posible registrar todos los medidores en una sola fecha. Este esquema permite cubrir a toda la población de forma ordenada y garantizar la precisión del consumo.

Además, la empresa informó que entregará las facturas con al menos 10 días naturales de anticipación antes de su vencimiento. Esto dará a los abonados un plazo adecuado para realizar el pago.

Como parte del ajuste, será habitual observar personal de la institución realizando lecturas durante fines de semana y feriados, en cumplimiento de los nuevos períodos establecidos.

La entidad indicó que el objetivo principal del cambio es ofrecer una facturación más transparente, basada en el consumo real de cada usuario.