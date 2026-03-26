El País

ESPH cambiará facturación de agua y luz desde abril: revise cómo afectará su recibo

Conozca qué modifica, cómo se aplicará y por qué podría notar diferencias en su próximo cobro

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Por Silvia Ureña Corrales
La ESPH aplicará desde abril un nuevo sistema de facturación con ciclos de 28 a 31 días y lecturas más precisas. (ESPH)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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