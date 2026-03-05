Escolares encabezan lista de aprobación en pruebas nacionales 2025; le detallamos cómo le fue a los colegiales

Según el MEP, los estudiantes de primaria obtuvieron la promoción más alta tras la aplicación de las pruebas nacionales 2025.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) reveló los resultados de las Pruebas Nacionales Estandarizadas sumativas del 2025 que se empezaron a aplicar en setiembre y octubre a estudiantes de último año de primaria y secundaria.

En un breve comunicado, el ministerio de Educación informó los porcentajes de aprobación de los alumnos de escuela y colegios técnicos, académicos y nocturnos. Según los datos, la promoción más alta corresponde a primaria.

Estos son los resultados divulgados:

Primaria: 98,26% de los estudiantes aprobados.

de los estudiantes aprobados. Colegios técnicos profesionales: 92,84% estudiantes aprobados.

estudiantes aprobados. Colegios Académicos Diurnos: 88,96% estudiantes aprobados.

estudiantes aprobados. Colegios nocturnos: 71,71% estudiantes aprobados.

“Considerando el conjunto de modalidades de secundaria, la promoción nacional fue de 87,14%”, detalló el MEP.

En el 2025, las pruebas tuvieron un 50% del peso de la nota.

Luego de dar a conocer los resultados de aprobación de las pruebas nacionales 2025, el MEP no publicó un informe dinámico nacional con un poco más de detalles como lo hizo en el 2024 y 2025. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Sin mayor información

Este año, el MEP no publicó el informe dinámico nacional de las pruebas sumativas que sí dio a conocer en el 2024 y en el 2025. Estos exámenes se aplicaron entre el 2023 y 2024.

Esta información mostraba datos los resultados de los estudiantes según nivel de desempeño (básico, intermedio o avanzado, haciendo la analogía con los colores del semáforo). Esa metodología fue criticada por diferentes sectores porque impedía conocer el estado real del desempeño de los alumnos. No obstante, esta vez no fue posible conocer, al menos, en qué materias tenían más fortalezas los escolares y colegiales.

La Nación consultó por qué este año no se publicó esta información, sin embargo, al cierre de esta nota no se había obtenido respuesta. En la página de la Dirección de Gestión y Evaluación de Calidad del MEP no aparece el informe, como sí están disponibles los correspondientes a los años 2023 y 2024.

Nuevas pruebas este 2026

El año anterior fue la última vez que el MEP aplicó estas pruebas con efecto compensatorio. Esto permitía que un estudiante de sexto grado o de último año de colegio pudiera graduarse aunque obtuviera una mala nota en alguna materia, ya que la calificación final se calculaba a partir de la suma de los resultados en todos los componentes evaluados.

A partir de este 2026, la macroevaluación cambia y las pruebas vuelven a aplicarse por asignatura con la intención, dice el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, de mejorar la calidad de los aprendizajes y orientar las decisiones pedagógicas en todo el país.​

Este año, las pruebas nacionales tendrán un peso del 40% en la nota, el 60% restante corresponde a la calificación de presentación.