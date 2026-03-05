El País

Escolares encabezan lista de aprobación en pruebas nacionales 2025; le detallamos cómo le fue a los colegiales

Cinco meses después de que estos exámenes se empezaron a aplicar, el MEP publicó los resultados; sin embargo, no presentaron mayor información en comparación con años anteriores

Por Fernanda Matarrita Chaves
Los colegiales de último año de CTP están convocados a las pruebas nacionales estandarizadas que el Ministerio de Educación Pública realiza este martes 19 de setiembre
Según el MEP, los estudiantes de primaria obtuvieron la promoción más alta tras la aplicación de las pruebas nacionales 2025.







Pruebas NacionalesMEP
Fernanda Matarrita Chaves

