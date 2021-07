En pocas palabras ‘Desde hace tiempo se pudo haber resuelto’

¿Cuáles eran sus expectativas al inicio de la negociación?

Las mismas de las de cualquier abogado que se precie y quiere sacar un máximo de beneficios para su defendido. La máxima era buscar una suspensión de proceso a prueba, que no implicaría condenatoria, pero esa era la máxima dentro de todo el abanico de posibilidades con las que usted se sienta en una mesa de negociación.

¿Está satisfecho con el acuerdo de que se le imponga a su cliente una condena de tres años con ejecución condicional de la pena?

Si se logra eso me parece que es un éxito.

¿Evitaría totalmente que su cliente vaya a prisión si se logra esa condena?

Sí, quedaría descartada la prisión.

¿Cuánto tiempo se empleó para gestar esta negociación?

Desde mi perspectiva, esto viene desde antes que don Hernán fuera a declarar porque el diseño de la defensa es clarísimo; desde el principio sabíamos para dónde íbamos.

¿Qué posibilidades hay de que el juez no apruebe o varíe el acuerdo?

El ámbito es muy restringido y es básicamente referido hacia que alguna de las partes ha sido objeto de manipulación, torcedura de brazo, etc. Torcer a la Procuraduría está difícil; ¿al ICE? Está difícil; ¿al Ministerio Público? Horrorosamente difícil. Entonces, ¿quién queda? La parte débil, que en este caso es don Hernán. Siento que si hubiera sospechas de que don Hernán fue coaccionado a firmar o si encuentra algún vicio, entonces él (el juez) tomaría las decisiones del caso, pero de no ser así me da la impresión de que se va a homologar (el acuerdo).

¿Qué opina de que su cliente sea el primero de los imputados en estar próximo a resolver su situación?

Con la posición que asumió don Hernán desde hace dos años me parece que hace mucho tiempo se pudo haber resuelto. Si hay alguien que se ha portado bien y no ha tratado de sustraerse de la acción de la justicia es don Hernán.

“Desde un inicio su posición fue incólume y transparente: reconoció que metió la pata, prometió que devolvería la plata y la devolvió”.

¿Por qué se le está imponiendo una pena civil igual al monto de las dádivas recibidas? ¿No se consideró el daño social contra el Estado en ese cálculo?

Ese es un aspecto de fondo de la causa al que no puedo referirme.

¿Hay algún plazo para que el juez que reciba la acusación resuelva el caso?

El juez valora lo que se le presente y él decidirá si tiene que dar audiencias a alguien. Es un trámite estrictamente judicial que depende del juez.

¿Qué implicaciones tendría esa condenatoria para su cliente?

Es evidente que a nadie le gustaría que lo inscriban en el Registro Nacional de Delincuentes .