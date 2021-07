En el PAC ‘pueden salir nuevas precandidaturas’

| ÁLVARO MURILLO

¿Qué pasa en el Partido Acción Ciudadana (PAC) mientras el partido al que casi vence en el 2006 gobierna y ya entibia los motores electorales para el 2010?

Acompañada de su consejero de prensa, la presidenta del PAC accede a hablar de política electoral, pero corre a decir que aún no es hora. Niega que sea precandidata, pero se define como líder del PAC y figura en la arena política.

¿Doña Epsy, se siente aludida cuando el presidente Arias dice que le encantaría entregar una banda presidencial a una mujer?

Claro que hay una referencia a una posibilidad mía, pero yo no soy precandidata. Ese tema debemos dejarlo, porque quien tiene una responsabilidad como la mía no puede jugar dos cartas a la vez. Yo estoy con la tarea de fortalecer la estructura del PAC para que gane las elecciones del 2010. Las posiciones de Arias o de la gente es un tema que no me toca.

¿Solo por eso quiere evitar hablar de política electoral?

Yo tengo que priorizar. Una debe entender el rol propio. Si hubiera otras razones las digo. Esta responsabilidad supera cualquier aspiración personal.

¿Hasta cuándo va a durar esa responsabilidad?

Yo seré presidenta del PAC hasta febrero del 2009, pero el partido debe fortalecerse y entender la nueva coyuntura. Requerimos una base organizativa fuerte y eso lo deben hacer quienes somos líderes. Yo me asumo líder dentro del partido y por algo soy la presidenta, tengo la tarea clarísima.

¿En febrero del 2009 usted se planteará ser precandidata?

Mire, yo no soy precandidata y no estoy pensando en decidirlo así en el 2009. En este momento no debería haber fuegos electorales.

Un partidario del PAC se preguntaría cómo están las aspiraciones en su partido…

A ese partidario le digo que el partido está trabajando arduamente en la organización que requiere, en un liderazgo claro y en replantear propuestas, y con eso va a ganar las elecciones. Centrar el trabajo en una precampaña adelantada es una locura. Quiero ser enfática en que no soy precandidata. Ya lo comuniqué en una carta a la estructura del partido, a la fracción y a Ottón (Solís). Dije que mi objetivo es fortalecer al PAC para ganar en el 2010…

¿No importa el candidato?

Por supuesto. Es un partido el que debe ganar las elecciones. Necesitamos un liderazgo colectivo. Ottón se ha echado una tarea histórica sobre la espalda y hay un grupo que lo ha respaldado desde más atrás. Ahora necesitamos un esfuerzo con muchas más caras visibles y capacidad de mostrar a la gente que somos un partido.

¿De verdad cree que el electorado costarricenses votará por un partido y no por un candidato?

Los candidatos son importantes y el PAC ha tenido uno excelente en los dos comicios pasados, pero hablar ya de candidatos es lanzar una cortina de humo sobre problemas como el costo de la vida. Hay un problema de fondo si pensamos en quién será el próximo gobernante ahora que el bollo de pan subió tres veces desde que empezó este Gobierno, los frijoles se duplicaron y la electricidad aumentó así. Si yo, como líder política que soy, no defiendo a la gente ahora, no sé que cara tendré para lanzarme como precandidata. Los candidatos son importantes, pero las propuestas, más.

¿Por qué requiere tanto ajuste el PAC si se supone que en el 2006 estaba listo para gobernar?

Las circunstancias cambiaron. Quien no lo reconozca no quiere ver realidad. Antes no teníamos el TLC y eso implica un debate interno para plantear nuestros principios con una nueva propuesta. Este TLC aplicado desde el enfoque del PAC no tendrá los heridos ni los muertos que ha dejado en otros países. Sería irresponsable si esperamos a que pasen los impactos y digamos ‘¿vieron lo que les dije?’. Hay que fortalecer la capacidad de diálogo con la clase media y baja, porque queremos gobernar para ellos.

Mucho creen que el PAC es Ottón Solís ¿Será él candidato?

Ottón tiene aspiraciones y eso es claro, pero no sé qué va a pasar cuando se abra el proceso interno; pueden salir nuevas precandidaturas. Quienes insisten en que el PAC es Ottón, quieren cerrar los ojos y minimizar al partido. Quienes estamos al frente demostramos que el PAC, más que Ottón y con él, es un partido. Y eso no pone en duda su liderazgo, pero entendemos que hay que promover muchos liderazgos.

Hay un movimiento interno que propone a usted como aspirante...

No conozco esos grupos. Es claro que mi liderazgo es fuerte en el PAC y que como Ottón ha sido el candidato resulta fácil plantear esa fotografía: Ottón o Epsy. De mi parte he asumido las demandas de este tiempo; lo demás está fuera porque nosotros debemos trascender esa lógica de escoger a dedo. ¿Cómo Arias dice lo que sigue en el PLN?

Las encuestas dicen que usted supera en imagen a don Ottón.

Ese es solo un dato, como muchos otros en el ambiente. No me muevo a través de ellos. Lo más inteligente es distanciarse para hacer lo que uno debe y tomarlos solo como una referencia.

¿Qué efecto ha provocado la distancia física de Ottón (que da clases en Florida, EE. UU.)?

Eso es positivo. Él tiene una distancia física y el PAC sigue trabajando y los diputados siguen moviéndose. Eso demuestra que el PAC tiene su propia vida y que él tiene la posibilidad de distanciarse de la lógica política por razones personales, sin tener ningún impacto. Eso permite al PAC reacomodarse, verse y coordinar. Ottón es muy importante, pero lo importante es el liderazgo colectivo.

¿La distancia es solo física?

Sí, hay coordinación y diálogo permanentes. En estos tiempos...

Entonces no es tan cierto que el PAC tenga vida aparte de él…

Pero sí ha tomado distancia. Tenemos diálogo con él sobre varios temas, pero él no está metido como antes, por razones obvias.

¿De verdad conviene que haya una mujer presidenta?

Habrá muchas. El Presidente solo usa frases cotidianas y está a la moda de los tiempos. En todos los partidos se nota más el liderazgo femenino y el PAC es pionero.

¿Cómo ve que el tradicional PLN impulse a una mujer?

Violeta Barrios fue presidenta en Nicaragua y ahora los demócratas en Estados Unidos podrían ir con una mujer… Eso no tiene que ver con ser tradicional o no, sino con liderazgos. No sé si el Presidente lo que quiere es “sepultar” a Johnny Araya. Yo es que no entiendo su beligerancia política.

Usted es negra y mujer ¿No es eso una desventaja política?

Si hay una lección que me ha dado Costa Rica es que me han calificado lo bueno y lo malo por mis actos, por encima de prejuicios. Soy negra en todos mis extremos; es una de mis banderas y el país no lo ha visto como motivo para sacarme de la arena política.

Parece que confía mucho en la racionalidad del voto aquí…

Sí, tengo mucha confianza. Es cierto que el voto es racionalidad, pero también pasión, compromiso e identificación personal. La gente se identifica con propuestas y con personas. Conmigo lo han hecho porque he levantado temas que otros no. El costo de la vida.. si tengo que echármelo a los hombros como una mochila y golpear la mesa por quienes no pueden hacerlo, ahí me verán. Ese es el nivel de identificación que tiene la gente conmigo.

¿El PAC llevará soluciones de manera formal al Gobierno?

Vamos a hacer propuestas concretas sobre el tema de la distribución de la riqueza, porque realmente este partido será el único capaz de gobernar en el 2010.

¿Aunque algunos otros sectores del NO formen otro partido?

Sí, es que este no es el partido del NO. Quiero atraer a gente del SÍ y del NO. Ya los “sí” y los “no” pasaron a la historia. Eso no tiene vigencia. El PLN está cerrando la política del siglo XX; el PAC es el partido que puede hacer entender el TLC y la globalización con justicia y solidaridad.