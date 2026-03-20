El País

Empleados públicos: gobierno anuncia cuántos días de vacaciones descontará por Semana Santa

Los empleados del sector público dispondrán de un periodo de vacaciones durante la Semana Santa, según anunció el Gobierno. Estas son las fechas

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Por Sebastián Sánchez
Procesión de Viernes Santo, Rafael Pacheco, Alonso Tenorio
Gobierno otorgó vacaciones a los empleados públicos con motivo de la Semana Santa. (Rafael Pacheco Granados/Atenorio,)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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