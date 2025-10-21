El concurso para la revisión técnica entra en otra polémica: Applus reclama al Cosevi acceso a los expedientes

El consorcio Applus, una de las firmas que había sido precalificada para brindar el servicio de revisión técnica en el país, pidió al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), órgano adscrito a Ministerio de Obras Públicas y Transportes, entregar las grabaciones, expedientes y demás oficios que fundamentaron la decisión de archivar el proceso para seleccionar a los futuros operadores de la revisión técnica.

Según el MOPT, dicha decisión se tomó tras una revisión exhaustiva de los requisitos presentados por las empresas participantes y en la cual se determinó que Applus incumplía con una condición legal, ya que una de las empresas que forman parte del consorcio también tenía participación en una empresa autobusera, lo cual va en contra de la Ley de Tránsito.

La solicitud de Applus fue conocida durante la sesión de la Junta Directiva del Cosevi, del pasado 1.° de octubre y posteriormente en la sesión del 8 de octubre se aprobó la entrega de parte de la información solicitada.

De acuerdo con las actas de esas sesiones, Applus había reclamado inicialmente que pese a que desde julio se acordó descartar el proceso que se llevaba adelante, no habían recibido un pronunciamiento oficial al respecto.

Posteriormente, la empresa solicitó la “copia íntegra del expediente” y de los oficios, así como los acuerdos de la sesión en la que se hizo referencia a una denuncia para la revisión del procedimiento.

También solicitaron aclarar si la denuncia fue analizada por la dirección jurídica del Cosevi, o algún asesor legal de esa dirección u otra dependencia del Cosevi.

Además pidieron que se les indique si existió un análisis de la comisión evaluadora que realizó el proceso de calificación, y las razones por las que los acuerdos relacionados con la citada denuncia fueron declarados confidenciales, así como la grabación de dicha sesión y los detalles de los procedimientos que se les dan a las denuncias.

Solicitud de empresa Applus sobre la información del proceso de revisión técnica. (Captura de documen/Captura de documento.)

El viceministro de Transportes, Carlos Ávila, indicó a los miembros de la junta directiva que se instruyó la preparación y remisión de la información solicitada y agregó que el acuerdo había sido declarado confidencial en su momento, porque se originó a partir de una denuncia anónima.

Sin embargo, según dijo, dicha denuncia fue remitida a la asesoría jurídica del MOPT y esta instancia emitió un criterio que no identificó méritos para la apertura de un procedimiento disciplinario ni consecuencias de esa naturaleza, por lo que, podría considerarse que ya no hay necesidad de que ese acuerdo se mantenga confidencial.

En la sesión del 8 de octubre, los miembros de la junta directiva conocieron las solicitudes de la empresa y acordaron disponer el levantamiento de la confidencialidad del artículo de la sesión consultada por la empresa, además de instruir a la secretaría de actas de la Junta Directiva y la asesoría jurídica, preparar un borrador con las respuestas para el consorcio.

Trámite pendiente

Durante esa misma sesión, el viceministro también presentó una solicitud de información planteada por el ministro de Obras Públicas, Efraím Zeledón para gestionar el proceso de lesividad, que la Contraloría recomendó llevar adelante para completar la suspensión del proceso de precalificación. Los directivos acordaron instruir a la dirección jurídica para que colabore con las respuestas requeridas y que se recopilen y combinen los insumos pertinentes.

El proceso para seleccionar al futuro operador de la revisión técnica se encuentra varado actualmente, luego de que el Cosevi acordara archivar la precalificación e iniciar un nuevo concurso.

Tras esa decisión, la Contraloría General de la República (CGR) le advirtió al Cosevi que la precalificación de las empresas oferentes en la primera etapa del concurso estaba en firme, por lo que según la División de Contratación Administrativa, lo que corresponde es que si el Cosevi consideraba que habían requisitos que una de las empresas no cumplió en esa primera etapa, se debía corregir ese error por los medios que establece la ley.

Esa advertencia hizo que el Cosevi anulara el acuerdo tomado en julio (de descartar la precalificación) y dejara en suspenso todas las decisiones relacionadas con ese proceso de contratación.

También se decidió trasladar al ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, para que determine la procedencia de la declaratoria de lesividad del acto de precalificación.

Sin embargo, uno de los escollos que podría enfrentar este proceso es que Zeledón había recibido una advertencia y solicitud de inhibitoria en relación a este tema por adelantar criterio, ya que previo al acuerdo de la junta ya había hecho un anuncio en conferencia de prensa, respecto a la decisión de anular la precalificación no había sido vista en la junta directiva del Cosevi.

La Nación dirigió consultas al viceministro de Transportes, quien funge como presidente de la junta directiva del Cosevi, desde el pasado 1.° de octubre para conocer las razones por las que se decidió revertir el acuerdo que descartaba el proceso de precalificación para los operadores de la inspección técnica, así como lo que corresponde ahora en ese proceso.

LEA MÁS: Tras fiasco del concurso, revisión técnica seguirá en manos de Dekra mientras Cosevi lanza nuevo proceso

También se le consultó a quien le corresponderá tomar la decisión de declarar la lesividad del acto final, siendo que el ministro estaba recusado para referirse a ese tema y que avances se habían logrado respecto al nuevo proceso de licitación pero a la fecha no se ha tenido respuesta a dicha solicitud.

Mientras el proceso continúa entrabado, Dekra mantiene el servicio de revisión técnica mediante una extensión del permiso de uso en precario que originalmente se le había otorgado por dos años, pero que se le ha ido prorrogando. La última extensión otorgada vence en julio del 2026.