“Mi familia depende del MEP para comer; no quiero que el Gobierno me mantenga, quiero trabajar, siempre he hecho frente a las necesidades de mi familia, lo que ocupo es un empujón. Necesito que me ayuden, estoy seguro de que el gobierno no es culpable de esta pandemia, no quiero causar lástima, es mi desesperación. Mis hijos están acostumbrados a comer galletas y cosas así pero no puedo comprárselos, es desesperante. Ya no sé qué hacer, mi hijo, que es autista, me dice que soy un súper héroe; quiero seguir siendo un súper héroe para mis hijos”, relató Segura a La Nación.