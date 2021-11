Segundo promedio de admisión del Tec: ‘Cambié de opción de carrera en la última semana y no me arrepiento, estoy feliz’

Camilo Cárdenas González obtuvo el segundo mejor puntaje de admisión al Instituto Tecnológico de Costa Rica. Quiere estudiar Ingeniería Física y estudia en el Colegio Científico de Guanacaste. (Alonso Tenorio)

Durante meses, Camilo Cárdenas González pensó en estudiar Ingeniería en Mecatrónica, pero poco tiempo antes de hacer la escogencia, en la última semana, conoció más de cerca una carrera que despertó su atención: Ingeniería Física. Eso lo hizo cambiar de opinión.

“Pedí información, hablé con la gente, me dieron buena guía. Cambié de opción de carrera en la última semana y no me arrepiento, estoy feliz”, dijo el joven, quien este jueves recibió un reconocimiento al ser el segundo mejor promedio de admisión del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), con 797,92 puntos.

Les dice a los jóvenes que no se preocupen si sienten que falta menos de un año para decidir carrera y aún no saben: “hay gente que desde pequeña sabe qué quiere hacer. Para mí fue muy difícil, yo hace un año no sabía. No se sientan presionados, no sientan que esto los marca el resto de su vida. Busquen, pregunten. Yo sigo teniendo inseguridades, pero sé que hay más opciones y siempre podemos cambiar en el camino”.

El joven, vecino de Liberia, asistió este jueves a recibir un homenaje acompañado de sus abuelos. Su madre, la médica e investigadora Paula González, quien dedicó años al estudio del cáncer de cérvix en nuestro país, falleció recientemente.

“Me siento muy emocionado de estar aquí y de todo lo que viene”, señaló el estudiante del Colegio Científico de Guanacaste y vecino de Liberia.

Proceso de emociones

Durante mucho tiempo, Cárdenas sintió que su ingreso a la universidad estaba muy lejos... hasta que llegó el 2021. “Este año caí en cuenta de que tenía que prepararme. Comencé a estudiar mucho, yo solo. Yo quería entrar a la carrera, me gusta mucho”, comentó el muchacho.

La preparación, sin embargo, no impide el nerviosismo natural de una prueba como estas. “Mucha gente dice que hay que ir tranquilo, pero es imposible ir tranquilo cuando uno tiene muchas ganas de entrar a esta universidad, uno se pone nervioso. Yo no desayuné, a uno le dicen que desayune bien antes, pero yo no pude”, rememoró Cárdenas.

Al salir del examen sintió que sí le había ido bien, pero no tenía idea de cuál podría ser su calificación. Él pensó que los resultados se publicaban en la mañana del lunes 8 de noviembre, pero desde la medianoche del domingo, comenzaron a llegarle mensajes de sus compañeros con comentarios sobre las notas.

“Yo no estaba listo para ver la nota. Me fui a dormir, pero no pude dormir. Me volvía a levantar, y entré a ver. Me emocioné demasiado cuando vi ese puntaje”, manifestó.

Ahora, Cárdenas González comienza su sueño por la Ingeniería Física, pero también con la tranquilidad de saber que si en el camino se decide por otra carrera, siempre tiene varias puertas abiertas.

