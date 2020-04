“Este proceso de asimilación y transformación del modelo educativo no se produce en corto plazo ni mucho menos en el contexto de una crisis como la actual. Requiere tiempo para el desarrollo de habilidades y la asimilación de los principios que sostienen la modalidad educativa a distancia. No considero que en medio de la emergencia sea factible realizar ese proceso si no se cuenta con la infraestructura logística para el desarrollo adecuado de cursos en línea", expresó el rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED)