“Es un enunciado que contiene una valoración positiva de la Reforma Procesal Laboral. No se consigna solamente su existencia como un hecho si no que también se celebra como una pieza de legislación que únicamente causaría beneficios. El enunciado no se abre hacia una discusión dialéctica de pros y contras, y luego la pregunta orienta al estudiante a seleccionar una y, por lo tanto, excluir tres, ‘competencias ciudadanas’ que, paradójicamente, se hacen presentes en todas las discusiones deliberativas en todos los congresos del mundo. Disenso, consenso, sentido de comunidad y comunicación social y política son parte de todas las discusiones legislativas y no hay una de ellas que exclusiva y excluyentemente califique la formulación de esta ley o de cualquier otra”, dijo el ministro.