Por los animalitos, por la gente sin casa... por eso fueron a votar los niños en escuela de Ochomogo

Con canciones dedicadas a la Sele de fondo o música de la muy conocida serie Heidy, los niños de la Escuela Carlos Monge Alfaro, en el Alto de Ochomogo, tuvieron sus propias elecciones, este miércoles. Participaron los 330 estudiantes, desde materno hasta sexto grado.

“Voté por Rodrigo Chaves (...) es el que me convence más y mi familia va a votar por él. Si queda de presidente le pediría por los animalitos y por la gente que no tiene casa y no tiene comida. Estoy feliz de que nos dieran la oportunidad de votar“, expresó Deyber Marrero Arce estudiante de II Grado.

“Voté por Figueres porque es el que más me llama la atención. Si gana, le pido salud y amor para todos los niños y que todos puedan estudiar”, dijo por su parte Fiorella Quirós Rojas, de primer grado.

Entretanto, Andrew Montero Zúñiga, de cuarto grado, prefirió reservarse cuál fue candidato al recordar que el voto es secreto. “Voté por esa persona porque me cae bien y sé que va hacer un buen presidente y va a luchar por la seguridad del país”, dijo.

Votaran por uno u otro, para todos fue una fiesta, una de tantas que han vivido las escuelas de Cartago en este proceso electoral.

Deyber Marrero, de segundo grado, ejerció el voto. Pide al futuro presidente por 'los animalitos' y por 'la gente que no tiene casa ni comida'. Foto: Keyna Calderón

Johnny La Touche Salas, organizador de Elecciones Infantiles en Cartago desde el año 2010, director de la emisora La Fuente Musical, aseguró que en total participan hasta 10.000 alumnos. “Promovemos mucho la actividad y hacemos un tour en los diferentes centros educativos promoviendo, inculcando y motivando a los chiquitos a votar.

Según dijo, estudiantes y docentes comparten el entusiasmo, pues se están inculcando valores, principalmente el respeto por la Patria, no importa si gana o pierde el candidato por quién voto. Igualmente, se transmiten compromisos, derechos y es un ejercicio de tolerancia.

Además de democracia, hubo música y baile en las elecciones estudiantiles de la Escuela Carlos Monge Alfaro, en el Alto de Ochomogo. Foto: Keyna Calderón

Además de votar, los niños participaron en rifas, bailaron y disfrutaron de un granizado. Cada niño, además, recibió cortesías como cartones para un bingo virtual organizado por la emisora, papeleta de colección y tiquete para un inflable que el domingo estará en las elecciones infantiles en el Campo Ayala, en Paraíso de Cartago.

“Fue un día muy lindo, de mucha motivación para todos y de fiesta Patria. Este simulacro realizado en la institución después de dos años de encierro y a distancia es como un reencuentro y qué mejor que con las votaciones de segunda ronda. Se trató de hacer lo más real posible para que ellos tomen conciencia de la importancia que esto tiene, del sufragio, que es un derecho innegable de todos los costarricenses y además de eso poder llevar a cabo esta sana convivencia que tanto se necesitaba, ya que hoy día se lo que más está aquejando a nuestros centros educativos es la violencia que se está viviendo”, expresó la directora del centro educativo, Marjorie Montoya Sanabria.

La funcionaria contó que aprovecharon para combinar la actividad con la Semana Nacional del Deporte por lo que todos iban con camiseta roja para apoyar a la Selección Nacional de Fútbol.