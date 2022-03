Padres denuncian supuestos maltratos en el Castella: ‘Maestra es intolerante con niños no católicos’

“Quisiera señalar la intolerancia que tiene (la maestra) hacia los chicos no católicos. Nosotros no practicamos ninguna religión; sin embargo, al enterarme que ella inicia la clase con una oración, la indicación que le di a mi hija fue que se levantara en señal de respeto, pero que no tiene que hacer la oración. Para una clase virtual, mi hija no se levantó y la maestra arremetió contra ella, diciéndole que era una mala persona por no haberse levantado para la oración”.

[ Centros educativos ocultan el bullying y el acoso sexual, denuncia exjefa del MEP ]

Esas palabras son de Andrea Gil, una de las madres de familia que envió un correo electrónico a la directora del Conservatorio de Castella, Ivannia Solís, en enero, para solicitarle que, por favor, su hija fuera asignada a otra sección de segundo grado que no fuera la de la maestra, de apellido Aguirre, quien les impartió lecciones el año anterior en primer grado. Empero, esto no ocurrió y el presente curso lectivo le fue asignada a la hija de Gil y a todo el grupo la misma maestra.

Gil es parte de los 21 padres de familia que desde el año pasado han enviado decenas de reclamos a la directora del Castella y al Ministerio de Educación Pública (MEP) para quejarse de supuestos maltratos que reciben sus hijos mientras reciben clases con Aguirre. Ellos presentaron una denuncia ante el MEP que le abrió a la docente un proceso disciplinario, el 7 de marzo anterior, por “discriminación e incumpliendo de deberes”, según confirmó el mismo Ministerio a este medio.

“Durante el curso lectivo 2021 noté varias actitudes de ella no apropiadas para una maestra, así como comentarios que le escuché durante las lecciones virtuales que son machistas y misóginos, tales como comparar los sonidos débiles de las letras con las mujeres y los sonidos fuertes con los hombres. El subgrupo A del 1-3 tenía solo un niño en total, o sea el subgrupo estaba formado por 13 niñas y 1 niño. La maestra en varias ocasiones le dijo al único niño que él era responsable de todas sus compañeras por ser el único hombre del grupo, que era su responsabilidad cuidarlas y asegurarse de que ellas estuvieran bien”, agregó Gil en su correo.

Los reclamos de los padres en contra de la maestra datan desde el 2021, cuando asumió una clase de primer grado. (Alejandro Gamboa Madrigal)

Al final del curso lectivo 2021 los padres de familia, al esterarse que la maestra seguiría con el grupo, firmaron una carta pidiendo se cambiara a la maestra por los supuestos maltratos. Según indicó Gil, la carta fue ignorada por dirección y nunca obtuvieron respuesta. La mayoría incluso solicitó cambio de sección y la respuesta fue ‘no se puede’.

La situación no ha cambiado en el presente curso lectivo, el 10 de marzo anterior, nuevamente los padres firmaron una carta grupal para quejarse de la maestra ante la directora del Castella y el MEP.

[ Nueva campaña llama a denunciar el ‘bullying’ y no ser cómplice ]

Reportes de los papás

Según las quejas, los alumnos se enfrentan diariamente a “gritos y humillaciones” por parte de la maestra. Si ellos le preguntan por la materia o le expresan que no entienden “ella inmediatamente explota en gritos y le echa la culpa a ellos y les dice que ella no va a explicar más”.

“Los tiene divididos en lentos, medio y rápidos, promoviendo así intolerancia, burlas y odio entre ellos mismos. Constantemente hace comentarios machistas y menospreciativos hacia las chicas del grupo o hacia personas fuera del credo religioso de la maestra. Incluso hace comentarios despectivos de los padres, madres o encargados de los chicos durante clases, diciéndoles que somos malos que estamos equivocados y que no cuenten en casa lo que sucede en la escuela. Les dijo a los niños que ella tenía cámaras en la casa de cada uno de ellos y que sabía quién se portaba bien y quién no y quién contaba cosas de la maestra en casa”, se lee en las quejas.

Añadieron que los chicos, por la situación, viven temerosos y bajo estrés, llegan a casa con trabajos incompletos o a preguntar sobre la materia porque afirman que les da miedo preguntar en clase.

[ ¿El ‘bullying’ modifica el cerebro? La Ciencia ya tiene respuestas ]

“La maestra me grita si le pregunto”, se quejan los niños con los padres.

Gloria Vargas, vecina de Heredia, comentó a La Nación que la actitud de la maestra no se había tornado “tan vil” el año pasado, porque hubo muy pocas clases presenciales, pero en las clases virtuales “solía usar un tono de voz inadecuado con los niños”.

“Le dice a los niños que no tienen que contar en la casa lo que pasa en la escuela. Hoy mi hija lloraba y no quiere ir a clases porque le tiene miedo a la maestra. La maestra parte el grupo a la mitad, en una parte de la clase está el ‘río’ que son los niños que ella llama ‘lentos’ y la otra mitad es ‘mar’ donde está los más ‘rápidos’; fomenta el bullying, los niños que están en río se sienten mal porque estar allí significa ser perdedores”, declaró Vargas.

Antecedentes

Los padres afirman haber enviado una cantidad infinita de correos a la dirección del Castella, con copia a supervisión, a la Dirección Regional de Heredia, Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP, y afirman que no han obtenido respuesta.

Las alarmas se elevaron cuando se dieron cuenta que la maestra cuenta con expediente abierto también en la Defensoría de los Habitantes, desde el 2017, por denuncias de padres de familia en ese entonces.

Según el oficio N° 09577-2017-DHR de la Defensoría de los Habitantes, del cual La Nación tiene copia, en ese entonces Aguirre estaba a cargo de una sección de cuarto grado. La Defensoría recibió a un grupo de padres del Castella, los cuales denunciaron conductas similares a las se están denunciando en la actualidad.

[ 60% de estudiantes de Costa Rica han sido víctimas del 'bullying' ]

“Les ha pedido en repetidas ocasiones, delante de todos sus compañeritos, que ‘levanten la mano aquellos que no la quieran’. Se burla constantemente de los niños, por diferentes razones (ejemplo: el tipo de alimentos que llevan de sus hogares, o la preparación de ellos), provocó que uno de los niños dejara de almorzar durante una semana para evitar sentirse ridiculizado por la comida. Les habla constantemente palabras sarcásticas, por ejemplo, ‘gracias por decir maravillas de mi persona’. Muchas ocasiones los ha hecho sentirse responsables, expresándose que si ella se va; ellos son los culpables”, se lee en el oficio N° 09577-2017-DHR .

Los padres de familia del Conservatorio de Castella se sintieron identificados con la denuncia publicada en La Nación el 12 de marzo anterior, en la que Rocío Solís, quien estuvo 18 años al frente de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP, afirmó que ‘es muy común’ que se oculten maltratos a niños y adolescentes en los centros educativos y que muchas veces los docentes protagonizan dichos maltratos.

Andrea Gil volvió a enviar un correo a todas las autoridades del MEP y hasta al despacho del ministro de Educación, Steven González, debido a que el 2 de marzo tuvieron una reunión los padres de familia, la docente Aguirre y la directora del Castella, Ivannia Solís, donde habían acordado no comentar nada de la reunión con los chicos, pero, al parecer, la maestra incumplió el acuerdo.

“Les ha dicho que no nos tienen que contar a los padres lo que pasa en clase e insiste en que la división de playa/mar/río no es mala y les preguntó qué opinábamos los padres de familia con respecto a esa división. Es necesario ponerle un alto ya a la maestra. ¿Cómo nos asegura que el maltrato no va a seguir en el mes que usted pretende darle de tiempo, si ni siquiera puede seguir un acuerdo hecho con usted un día después?”, le reclamó Gil a la directora.

[ ‘Ciberbullying': cuando la violencia entre estudiantes se mantiene aún en clases virtuales ]

Al respecto, la directora Ivannia Solís dijo a este medio que, a nivel administrativo, ella ha hecho lo que le corresponde, que es darle contención a los alumnos a través de los equipos de orientación y le pidió a la Dirección Regional de Heredia que les diera apoyo.

“Estamos en proceso de recolección de evidencia, de acompañamiento a la docente, alumnos y padres de familia. Es una funcionaria pública, todo tiene un debido proceso y hay que seguir el debido proceso, hago lo que me corresponde administrativamente”, manifestó Solís.