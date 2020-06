Guiselle Cruz: Nuestros docentes y alumnos con factores de riesgo no regresarían a las aulas; si tienen un factor de riesgo debidamente indicado por un médico, ahí un docente no va a ingresar, al igual que los estudiantes. Eso es parte de los procesos que validan nuestros directores. Si tengo una maestra con factor de riesgo, ese grupo no va a regresar con esa maestra.