“La profesora de primer grado me dijo que habían unas gotitas de homeopatía que se le podían aplicar a la niña para que pusiera más atención en lo que eran las clases y así avanzara. Yo no lo vi bien. En kínder, la maestra me dijo que la niña estaba apenas para que leyera, que había adelantado montones, pero en primer grado mi hija tuvo problemas, se me enclochó, la maestra me dijo que era que la niña era muy hablantina e inquieta”, contó la madre de 30 años.