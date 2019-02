“Mientras no tenga un dato del cual amarrarme no puedo hablar de calidad, calidad respecto a qué. Si no puedo contestar esa pregunta, no estoy hablando de calidad. Finalmente, encontramos que ese primer dato nos los puede dar el alumno, pero diciéndole: deme el dato, pero a cambio de esto va a tener remediación, seguimiento, mejora”.