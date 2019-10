“No se van a divulgar los resultados porque son de uso técnico, porque es una aplicación piloto. La decisión forma parte de un criterio técnico de que una aplicación piloto no se dan resultados porque no son generalizables para todo el país y porque el proceso es técnico, de calibrar los instrumentos, y no de brindar resultados y por eso se ponen aprueba varios ítems y algunos pueden ser buenos y no se pueden dar resultados con base ítems que podrían no resultar buenos y por lo tanto no se van a usar”, explicó Mena.