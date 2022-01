MEP pide a padres enviar a niños a clases; docentes reportan baja asistencia

Ambiente este lunes 3 de enero en la Escuela Carlos J. Peralta, en Guadalupe de Cartago. Foto Keyna Calderón.

La docente María Chaves Solano de la escuela Carlos Monge Alfaro, en Ochomogo de San Nicolás de Cartago, convocó este lunes 3 de enero a sus 18 estudiantes para hacer un repaso general de la materia tal como lo solicitó el Ministerio de Educación Pública (MEP) al ampliar el calendario escolar 2021 hasta el 21 de enero del 2022. De ellos, sin embargo, solo asistieron cuatro.

Lo mismo ocurrió en la Escuela Carlos J. Peralta Echeverría, en Guadalupe de Cartago. La directora, Teresita Cubero Maroto convocó a sus estudiantes con una programación combinada entre lecciones y talleres de repaso.

“Esta mañana recibimos a los alumnos de tercero y sexto grado, no vinieron todos los estudiantes, asistió un porcentaje muy bajo porque muchos padres de familia no lo ven que sea obligatorio enviarlos, yo les expliqué que aquí se está trabajando normal porque el curso lectivo no ha finalizado y la otra semana tenemos matrícula”, explicó Cubero.

Ese fue el panorama pese al pedido del Ministerio de atender el calendario escolar que este año fue atípico, ya que nunca antes el curso se extendió a enero del siguiente año.

Sin embargo, las lecciones que se den durante este mes para la nivelación de aprendizajes que no se lograron impartir a los alumnos, no tienen ningún valor (de puntuación) más que el de repaso; la asistencia tampoco tiene algún valor. El MEP ya entregó notas y definió quiénes aprobaron o reprobaron el año 2021; esta sería una razón de la baja asistencia.

Por este motivo, Alexandra Ulate, viceministra de Académica del MEP, instó a los padres a enviar a sus hijos a clases ya que el año lectivo 2021 no ha finalizado.

El calendario se modificó a mitad de año como una de las medidas para atender la pandemia de covid-19, y adelantó las vacaciones de los docentes del 24 de mayo al 9 de julio. Ese tiempo también se aprovecharía para avanzar con la vacunación de los educadores.

Las clases en educación combinada se retomaron el 12 de julio y continúan hasta el 21 de enero de 2022, con un periodo de descanso por Navidad, entre el 23 de diciembre y el 2 de enero.

Clases Ambiente este lunes 3 de enero en la Escuela Carlos J. Peralta en Guadalupe de Cartago. Foto Keyna Calderón.

“A partir de este 3 de enero reanudamos el ciclo lectivo 2021, invitamos a toda la comunidad educativa a volver a los centros educativos. Nuestros docentes y directores estarán recibiendo a los estudiantes. Es importante que como país reanudemos el ciclo lectivo para nivelar aquellos aprendizajes que no se han logrado. Sé que en diciembre hemos entregado los informes descriptivos de logro y está información es importante para definir los aprendizajes que se deben reforzar, por eso la asistencia al centro educativo es vital. Como país tenemos que salir adelante, tratar de llegar a disminuir estas brechas y a nivelar los aprendizajes y estas semanas son fundamentales para ello”, dijo Ulate la mañana de este lunes.

Quienes sí están obligados a asistir son los alumnos que deben realizar una estrategia de promoción (examen, ensayo, trabajo, exposición u otro) al haber reprobado alguna materia del ciclo lectivo 2021.

Ulate agregó que las clases de enero servirán a estos estudiantes para repasar la materia.

‘Perder tiempo’

No obstante, los padres no están convencidos. Stephany Naranjo llevó a su hija, Hillary Gómez, a clases en la escuela Carlos Monge Alfaro, donde cursa el tercer grado.

“Siento que vienen a perder tiempo y nos perdemos las vacaciones que me dan a mí y poder llevarlos a pasear, me imagino que a lo que vienen es a pintar, ella dice que no hicieron nada hoy, solo jugaron. La envié porque hay que cumplir, por dicha no me costó levantarla porque estaba ansiosa por venir a la escuela”, agregó Naranjo.

Según el informe del Estado de la Educación, la pérdida de lecciones acumuladas por huelga y pandemia equivalen a un 80% de un año lectivo regular en primaria y un 72% en secundaria.

En la segunda semana de enero, los docentes deben aplicar las estrategias de promoción y ratificación de matrícula del 2022. A pesar de la gran cantidad de contenidos que le faltan a los alumnos por ver, los educadores deben atender capacitaciones del MEP sobre mediación, evaluación y competencias digitales. Las graduaciones se realizarán el 21 de enero.