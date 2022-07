MEP pagó a funcionario 10 veces más por horas extra

En el 2020, en plena pandemia, el Ministerio de Educación Pública (MEP) pagó, por error, 65 horas extra a un funcionario en lugar de 6,5 horas.

El empleado recibió ¢88.633 adicionales a su salario, en diciembre del 2020, por 65 horas supuestamente laboradas, en lugar de ¢8.863 por las 6,5 horas extra que en efecto trabajó.

A otro empleado del MEP, se le reconocieron erróneamente 35 horas horas (¢177.462), en marzo del 2020, en lugar de las 3,5 (¢5.633) que le correspondía.

El MEP también pagó a otro empleado horas extra por realizar “mantenimiento de vehículo”. Sin embargo, el funcionamiento se desempeña como misceláneo.

Estas son solo algunas de las inconsistencias encontradas por un informe de la Auditoría del MEP dado a conocer en junio pasado, sobre el pago de horas extra que realizó la institución en 2020, primer año de la pandemia, cuando la mayor parte de los funcionarios estaban en teletrabajo.

Ese año, se pagaron horas extra a 4.125 funcionarios de la planilla de 85.000 empleados que tiene el MEP. En total, se desembolsaron ¢324 millones por ese concepto.

La Autoría revisó uno a uno los 3.250 registros de horas adicionales de los 4.125 que se aplicaron para ese periodo.

A pesar de que en el MEP está establecido un manual para la elaboración de la planilla de tiempo extraordinario, la Auditoría encontró un conjunto de incumplimientos de las reglas.

En el 2020 la mayor parte de los empleados del MEP realizaron teletrabajo. Los centros educativos estuvieron cerrados debido a la pandemia. (Rafael Murillo)

“La Unidad de Planillas no indica el motivo por el cual se realiza el pago de las horas extras indicadas por los funcionarios“, explicó la Auditoría en su informe 18-2022.

Aunque aparecen casos sin justificación, la mayoría de los trámites no se devuelve la documentación al funcionario a cargo para que realice las correcciones.

La investigación alertó sobre funcionarios a los que se hizo un pago doble por las mismas horas extra laboradas. “Uno (de los formularios) se presenta el 5 de febrero (2020) y el otro el 24 de marzo; en ambos, se indica el mismo mes, días y horas para el cobro de 21,5 horas extras, por un monto de ¢174.448. En ambos casos, al no ser detectado por la jefatura ni la Unidad de Planillas, se pagó doble”, explicó la Auditoría.

Más inconsistencias Copiado!

El informe indica que se presentan errores en la sumatoria indicada en los formularios de horas extra, los cuales no se remitieron de nuevo a las jefaturas respectivas para su corrección, sino que la Unidad de Planillas realiza los ajustes o correcciones, ya sea a favor o en contra de los funcionarios, “haciendo caso omiso” a las inconsistencias presentadas en los documentos y realiza los pagos respectivos.

La Auditoría criticó las justificaciones repetidas y sin detalle con las que el MEP aprueba el pago de horas extra.

Por ejemplo, solo se indica “archivo”, “depuración”, “actualizar 2020″, “folio de documentos”, “digitación carrera profesional”, “escanear dedicaciones exclusivas”, “escaneo de documentos”, “digitación en Integra 2″ o “giras”.

“Declaraciones que no incluyen el nombre y número de cédula de la jefatura, no se incluye el nombre del funcionario que presenta la solicitud en el apartado de la firma, errores en la fecha, mes y año. No se indica en los formularios y, en especial en la declaración jurada, si el tiempo extraordinario es en días feriados, si fue presencial o en teletrabajo”, detalló la investigación.

En el análisis se indica que los documentos como la declaración jurada, las solicitudes para el pago de tiempo extraordinario y las autorizaciones de pagos extra son “ilegibles y erróneos”, pero aún así se pagaban las horas adicionales.

Además, en el formulario donde se solicita el pago de tiempo extraordinario, se indica cierta cantidad de horas y en la declaración jurada, otra.

De esta forma, la Auditoría determinó que el MEP no cumple con las políticas establecidas en el Manual de Procedimiento Para la Elaboración de Tiempo Extraordinario y los diferentes formatos establecidos en relación con el reconocimiento y pago de las horas extras.

“Al incumplir con la revisión, se cometen una serie de errores por parte de los funcionarios de la Unidad de Planillas a la hora de efectuar los pagos de tiempo extraordinario a los funcionarios, generando de esta manera pagos de más o de menos”, explicó la investigación.

El informe solicitó al MEP implementar un plan continuo de capacitación a los funcionarios responsables del proceso de pago de tiempo extraordinario, para que se realice una correcta revisión, aprobación y supervisión de los pagos de acuerdo con lo definido en el manual.

Además, la Auditoría solicitó proceder con la recuperación de sumas giradas de más o pago correcto, según corresponda y mantener una única base de datos actualizada, en el tanto no se cuente con un sistema automatizado para el cálculo y registro de tiempo extraordinario.

La oficina de prensa del MEP dijo que la institución solicitó a la Auditoría ampliar el plazo de cumplimiento de estas disposiciones hasta el 31 de agosto de este año, debido a la inhabilitación del sistema de pagos Integra II, a raíz del hackeo al Ministerio de Hacienda.