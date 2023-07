MEP certificará que personas saben leer, escribir y realizar operaciones básicas de Matemáticas

Jóvenes y adultos que no tengan título de escuela tendrán la oportunidad de pedirle al Ministerio de Educación Pública (MEP) una certificación de que saben leer, escribir y realizar operaciones básicas de Matemáticas. La pretensión es que esta constancia del MEP les ayude a conseguir empleo.

Con ese objetivo, el próximo jueves 27 de julio, el MEP aplicará más de 200 pruebas en las direcciones regionales de Liberia, Cañas, Santa Cruz y Nicoya; allí los interesados pueden acercarse para realizar el proceso.

Esa posibilidad está abierta en todas las direcciones regionales del país, todos los días hábiles. Ahí se aplicarán las pruebas de lectoescritura y Matemáticas.

Para Xinia López Oviedo, jefa del Departamento Educación para Personas Jóvenes y Adultas del MEP, esta herramienta puede incluso ayudarles a ascender en puestos básicos.

“Muchos empleadores solicitan a sus postulantes presentar un documento que haga constar que saben leer y escribir o que pueden hacer operaciones matemáticas básicas. Entonces es importante que, aunque no sea equivalente al título de conclusión de estudios de I y II ciclos de educación general básica, es una herramienta más para obtener trabajo”, dijo López.

En Costa Rica, aún un pequeño porcentaje de población no sabe leer ni escribir. Foto: Albert Marín para la Nación. (Albert Marín)

La prueba de lectoescritura consiste en hacer una redacción a partir de una imagen y leer un texto en voz alta. Tanto las imágenes que motivan la redacción de la historia como los textos de lectura son contextualizados en cada región.

En el caso de Matemáticas, la prueba contempla números, geometría y medidas en el nivel de alfabetización.

“Estos espacios los llevamos a las comunidades para que las personas conozcan cómo pueden acceder a empleos, superarse, emprender y formarse con el MEP”, agregó López.

MEP emitirá certificados de lectoescritura y de conocimientos básicos en Matemáticas a personas que buscan empleo

País en desventaja Copiado!

Según datos del MEP, hay 2 millones de personas mayores de 18 años que no han concluido la educación diversificada en Costa Rica.

Por otro lado, un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló que cerca del 50% de los costarricenses de entre 25 y 34 años no ha logrado completar la secundaria y abrirse las puertas para la educación superior.

De los 38 países miembros de la OCDE, Costa Rica es donde hay más personas cuya educación es inferior a la secundaria superior. En otras palabras, la última etapa aprobada por esa población habría sido noveno año.

Natalia Morales, investigadora del Estado de la Nación, mencionó en una entrevista con este diario que tener la secundaria completa sigue siendo el umbral mínimo para conseguir empleo.

“Costa Rica es un país alfabetizado, pero poco educado. Todo el mundo llega a la escuela, aprende a leer y escribir, pero tenemos un problema en la retención de la secundaria”, aseguró.

En la otra cara de la moneda, están las personas que tienen altos niveles educativos pero sin mejoras laborales. El más reciente Reporte de Economía y Desarrollo 2022 de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, señala que existe una mejora absoluta en la movilidad educativa ascendente.

Sin embargo, este avance no se refleja en mejores perspectivas en los mercados laborales. Esto sugiere que la estructura económica de la región no recompensa adecuadamente los niveles educativos más altos y concluye que los progresos en educación no han sido suficientes.