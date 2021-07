“Pensé en no mandarla por temor, pero ella se puso a llorar y me suplicó que quería venir a clases presenciales y también me convenció de que en la escuela cumplen con todas las medidas de higiene, el distanciamiento y los protocolos que han enviado por parte del MEP (Ministerio de Educación Pública) y del Ministerio de Salud”, añadió.