Laska, la perrita ‘influencer modelo y actriz’ que ayudó a levantar un negocio

Laska en uno de sus múltiples viajes en "jet" privado.

Laska Kardashian es conocida por sus seguidores como una diva, no es muy humilde, aunque ella afirma que sí lo es ya que fue a un retiro espiritual y cambió; sin embargo, constantemente presume de su Lexus y su casa con piscina.

Afirma haber ido al funeral de la Reina Isabel II, a quien consideraba su amiga, y puso como evidencia una foto al lado de Guillermo, príncipe de Gales y Catalina, princesa de Gales; pero todo se trató de un montaje.

“O sea, yo sé que los plebeyos no entienden por lo que estamos pasando en la nobleza, solo les pido un poco más de empatía. Por fa”, le escribió a sus detractores quienes constantemente le cuestionan su falta de humildad.

Laska se presenta en sus redes sociales como amiga cercana de la realeza británica y para ella utiliza montajes fotográficos como este, durante las honras fúnebres de la Reina Isabel II.

Laska es una perrita french poddle de dos años y ocho meses de edad, tiene 8.000 seguidores en su página de Facebook, pero su popularidad crece como la espuma. En su perfil se describe como una “influencer, modelo y actriz”.

Ella “trabaja” promocionando los productos de la veterinaria y tienda para mascotas Perro Café, la cual tiene dos sucursales, en Escazú y en Curridabat. También en su página cuenta sus aventuras del día y “lo difícil que es ser ella en un mundo que no la merece”.

Bryan González es el “papá” de Laska y cuenta que ella, quien solo se dedica a ser linda y tomarse fotos, ha sido un gran impulso para su negocio, con la ayuda de su hermano Sión, un french poddle café de seis años; y su otra hermana, una ‘zaguatita’ llamada Canela, de cuatro años.

Laska recordando a su amiga la Reina Isabel II.

González abrió su negocio, en marzo del 2020, y pocos días después el Gobierno limitó la movilidad y comenzó a cerrar establecimientos por la pandemia de la covid-19.

Debido a la incertidumbre que generó la emergencia sanitaria en sus inicios, González entró en depresión ya que los clientes no llegaban por el encierro producto de la emergencia sanitaria.

Además, el negocio de su pareja, quien es médico otorrinolaringólogo, se le vino abajo pues los pacientes tampoco llegaban.

“Al final, estábamos en la quiebra, mis ahorros los había gastado para abrir la veterinaria y a mi pareja no le llegaban clientes”, dijo.

Fue allí donde, para impulsar su negocio, González comenzó al contar el día a día de Laska, Sión y Canela, quienes usaban los productos que se vendían en la tienda.

Laska, Canela y Sión.

Sin embargo, la diva de Laska, es la que más ha captado la atención, al punto de que la saludan en la calle como si fuera una famosa, le piden fotos y la invitan a ser imagen de marcas. La gente lleva la foto de la pechera, juguete o producto del cabello que usa Laska para comprarlo.

“Cuando abrí la tienda, Laska tenía meses de haber llegado, era tortera, me abría sacos de alimento y agarraba los juguetes nuevos y yo ponía sus fotos en las publicaciones. A la gente le daba mucha gracia y creé un personaje de ella. Sin embargo, fue la gente que le dio esa personalidad de diva, le llaman en redes ‘Laskardasian’”, comentó.

Laska saludando a sus fans.

¿Cómo es Laska? Copiado!

Laska es de pelaje completamente blanco y constantemente presume a sus seguidores sus sesiones de spa y lo productos que utiliza para tener el cabello sedoso.

Su corte de pelo, con dos pompones atrás, simulan unos glúteos firmes y levantados que Laska afirma son producto de la genética y algunos ejercicios. Sin embargo, amenaza con bloquear a sus seguidores que le comentan que sus nalgas son falsas y puro aire.

Laska y sus nalgas "naturales".

Laska hace creer en sus publicaciones ser una chica adinerada de Escazú, también ha viajado a Catar y, después del entierro de la reina, se fue al Fashion Week en New York debido a que estaba molesta de que la reina Isabel II no le dejó nada de la herencia.

“O sea, estoy súper decepcionada. Algo pasó aquí. Isa y yo éramos íntimas ‘amiguis’ y estoy segura de que me iba a dejar algo de la herencia. Fijo Charlie (Rey Carlos III) me quitó lo que me tocaba. ¿Alguien sabe cómo se hace para llamar a Senasa desde acá?”, les informó Laska, desde Reino Unido, a sus seguidores que constantemente pasan al pendiente de lo que hace.

“Es una influencer que quieren hacernos creer que la vida es color de rosa”, comentó González.

Laska en uno de sus múltiples viajes

Laska no se lleva muy bien con su hermano Sión, a quien constantemente ataca con varios apodos “la agueva-sión”- “la decep- sión”, la “aburri-sión”. Él también tiene su propia página de Facebook y aparenta ser un señor muy educado y reservado.

Además, vive resentida con su hermana Canela ya que le robó la presidencia, cuando en el país se hicieron las elecciones nacionales, en febrero 2022, Perro Café organizó unas elecciones y las candidatos fueron Laska, Sión y Canela. Por mayoría, ganó Canela según las votaciones de los seguidores de perro Café; Laska no lo olvida.

La personalidad real de Laska es parecida a la de su personaje.

“Ella es una diva, ignora a la gente, es un peleona con otros perros, les ladra y hace un berrinche. Cuando un humano se acerca, se deja acariciar pero ella no se acerca a ellos. Ella siempre le gusta ir caminando adelante, no deja que Sión y Canela vayan adelante. Ella se sienta al frente del carro y quita a quien esté, a mí me trata como chofer y presume que tienen chofer en redes”, relató González.

Sin embargo, la realidad de Laska es muy diferente a la que aparenta, varias veces se le ha visto en la casa de empeños, buscando forma de conseguir dinero para terminar la quincena. También se le ha visto romper bolsas de basura para comer.

Esta foto fue tomada por un paparazzi que la vendió a un portal de noticias.

La interacción de Laska y sus hermanos con el público de redes sociales ha hecho que Perro Café, que inició con una sola tienda, abriera dos sucursales más. González también argumenta que la pandemia hizo que más personas decidieran tener mascotas por lo que el éxito de la tienda también lo asocia a ello.

“Mucha gente conoce la marca, Perro Café. Nos escribe que dónde están los perros porque llegan a tomarse fotos con ellos y a comprar cosas. Tenemos 32.000 seguidores en Facebook, a la gente le gusta comentar, yo hago una publicación y llega a las 40.000 y 60.000 personas sin pagar. Ellos (los perritos) definitivamente han sido mi fuente de inspiración. Siempre donde salgo a caminar, la gente me para y reconocen a Laska”, dijo González.

Algo importante de decir de Laska es que cambia de novio a cada rato, no importa si es humano o perruno. Se le ha visto en fotos con el actor Henry Cavil.

La última relación que se le conoce es con Adam Levine, líder de la banda Maroon 5. Laska dijo que también él le fue infiel a su esposa con ella y presentó una conversación privada como prueba.

“Los que me conocen saben que no soy de hacer este tipo de publicaciones, pero ya no puedo más. El mundo necesita saber que también fui engañada”, dio a conocer la perrita.

Prueba aportada por Laska

Laska fue a la boda de Britney Spears y también hizo una colaboración en una revista con Kim Kardashian.

Para finalizar este año, planea hacer un tour “por varias ciudades de Costa Rica” aunque no ha dado detalles pues prefiere mantener la incertidumbre entre sus seguidores.

“Se me ocurre que el evento de apertura del tour podría hacerla en el Estadio Nacional, solo me preocupa el tema de la capacidad”, fue lo último que la influencer Laskardasian contó al respecto.