“En centros grandes donde hay por ejemplo 10 cocineras y hay seis en huelga lo que vamos a recomendar es que con la capacidad que haya se generen alimentos que puedan elaborar rápidamente y se le brinde al menos esa alimentación al niño; el hecho de que no existan cocineras no es un condicionante para que no se le de alimentación”, insistió.