“Sabemos que nada es fácil, pero para lograr lo que deseamos tenemos que esforzarnos. Soy de las personas que cuando me propongo algo, hasta no lograrlo no estoy satisfecha. Sé que gracias a mi lucha voy a lograr esos títulos que el día de mañana van a ser la representación de ese esfuerzo. Mis padres me han impulsado, yo lucho por alcanzar lo que me propongo por superación personal, mi hijo no es un obstáculo”, detalló Deylyn.