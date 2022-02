José María Figueres afirma que en educación ‘lo primero es declarar emergencia’

En su plan de Gobierno, el candidato propone acciones a corto, mediano y largo plazo que incluyen formular una Política de Estado en la Educación Costarricense que trascienda. Aquí con sus compañeros de fórmula Álvaro Ramírez y Laura Arguedas. (Josué Bravo)

Declarar emergencia educativa es una de las primeras medidas que el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), José María Figueres, aplicará de ser elegido presidente del país en las elecciones del próximo 3 de abril.

Figueres está consciente de la urgencia de atender el apagón educativo nacional y en el rezago que los alumnos muestran en sus aprendizajes.

En su plan de Gobierno, el candidato propone acciones a corto, mediano y largo plazo que incluyen formular una Política de Estado en la Educación Costarricense, que trascienda al menos para el período 2022-2040. Promete que del 2022 al 2026 habrá resultados en temas claves relacionados con la “formación y dignificación del trabajador de la educación; cobertura y equidad educativa; calidad educativa y gestión innovadora; y fortalecimiento institucional del MEP.

El candidato concedió una entrevista a La Nación para ahondar sobre sus propuestas en el sector educación.

—¿Qué opinión tiene de la calidad educativa actual y a qué lo atribuye?

—Pienso que todos en el país estamos extraordinariamente preocupados con el nivel de la educación y consideramos que no está a la altura de lo que ciertamente esperamos. Lo atribuyo a que durante muchos años hemos tenido políticas cortoplacistas que han cambiado muchas veces la dirección del modelo educativo costarricense; lo atribuyo también a que a lo largo de los años, el MEP ha sido una institución cada vez menos diligente, menos eficiente, mucho más laxa en la conformación de una política de Estado con respecto a la educación.

—¿Cuál es su idea de una educación de calidad?

—Una educación que aproveche los últimos adelantos tecnológicos y todo lo que eso implica en el mundo de la información y de la búsqueda de conocimiento y eso es una educación que nos prepare para una vida plena; es también una educación práctica en donde, por ejemplo, aprendamos cosas tan básicas como finanzas personales y habilidades blandas que nos preparen para poder transicionar de la educación a la vida económica del país.

“Para llegar a ese objetivo de una educación de calidad lo primero que se requiere es declarar emergencia en el sector de la educación para poder aportar todos los diferentes tipos de recursos que sean necesarios para avanzar tan pronto como se pueda. Dichosamente tenemos diagnósticos, hasta la coronilla, estamos llenos de diagnósticos. Estoy convencido de que tenemos los recursos necesarios para avanzar hacia esa educación de calidad el invertir un 8% del producto interno bruto (PIB)”.

—De llegar a la presidencia, ¿qué acciones inmediatas tomaría para aumentar la calidad de la educación?

—Lo primero es declarar emergencia en el sector de la educación, lo segundo sería implementar de inmediato un plan de emergencia que constaría de cuatro puntos: el primero una campaña nacional a favor de la lectoescritura; por otro lado, cursos cortos para jóvenes que están saliendo de colegio o que no terminaron, con becas del INA (Instituto Nacional de Aprendizaje) y excedentes de Conape (Comisión Nacional de Préstamos para la Educación), el inglés, habilidades blandas y capacitaciones tecnológicas que le den esas herramientas para la empleabilidad que necesitamos hoy.

“El tercero es un trabajo muy fuerte a la par de los docentes, eso implica un conjunto de medidas que conlleven a su dignificación, acabar con los interinatos; quitarles cargas administrativas para que puedan dedicarse a las aulas y el cuarto elemento sería el de entrarle de a la preparación de los 800 centros educativos que hoy en día están con órdenes sanitarias. Para coordinar eso, es que se necesita declarar emergencia estas actividades e intervenir muy fuertemente en el MEP.

— ¿Ya tiene un candidato como posible ministro de Educación? ¿Qué características está buscando?

—He pensado en varias personas, pero todavía no es tiempo para avanzar en esas designaciones. Indudablemente, es y será una persona que tenga una extensa experiencia en el campo de la educación, que haya vivido los retos y los problemas de nuestro sistema, que comprenda también la enormidad de tareas que tenemos por delante, que tenga buenas habilidades negociadoras, que tenga una clara disposición de liderazgo; liderazgo es lo que ha hecho falta en el MEP, sobre todo en estos últimos años, y que sea una persona de una increíble vocación hacia la educación

—¿Qué haría a lo interno del MEP con los mandos medios?

—Pienso que la crítica que se hace a los mandos medios no toma en cuenta el hecho de que ha faltado liderazgo a los más altos niveles para señalar la dirección en que queremos que avancen las instituciones. He tenido la oportunidad de reunirme con mandos medios y los comentarios que me hacen son de terror; el nombramiento de personas en presidencias ejecutivas, al frente de ministerios y sin ninguna idoneidad para el cargo.

“Ante la falta de liderazgo y de experiencia en las más altas estructuras de los ministerios, esas instrucciones se congelan y los mandos medios no saben para dónde avanzar; ahí es entonces donde nacen las ocurrencias que muchas veces hemos visto en ministerios”.

—¿Cuál sería el futuro de las pruebas FARO (Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades)? ¿Las mantendrá, retomará el bachillerato o cuál sería su propuesta de pruebas nacionales?

— Digamos que estoy a favor de las pruebas para medir los resultados de la inversión que estamos haciendo en la educación, pero dejaré en manos de los profesionales en este campo el diseño de las mejores pruebas posibles. No me impresionan particularmente las pruebas FARO, no me impresionan y tampoco me parece la forma en que se administraron recientemente, que causaron la renuncia de la ministra (Giselle Cruz) y la viceministra (Melania Brenes). Tampoco me parece que una ministra que renuncia a su cargo por una evidente falta de supervisión, en este caso, se haya quedado en una plaza en el Ministerio de Educación, esas son cosas que debemos corregir.

—¿Qué haría con el Consejo Nacional de Producción (CNP)? Es conocido y demostrado que los centros educativos deben pagar más por alimentos de menor calidad y la presencia de intermediarios.

—Hay un estudio de la Auditoría del MEP que demuestra que en muchos casos las compras al programa de alimentos son más económicas que lo que se ha estado obteniendo con otros suplidores. Debemos reconocer que el PAI (Programa de Abastecimiento Institucional del CNP) es una oportunidad de mercadeo para agricultores en áreas rurales que de otra manera no tendrían cómo llevar sus productos al mercado (...).

“El PAI cumple dos objetivos a la sociedad: el primero, es un sistema que permite agricultores en el país vender sus productos; el segundo, bien administrado el PAI, es un instrumento que permite combatir la corrupción que se podría dar en la compra de suministros por parte de escuelas y colegios e instituciones públicas”.

—¿Cuál sería la relación con los sindicatos de educación?

—Mi relación será una continuación de la que ya inicié hace muchos meses. Será una relación respetuosa y yo veo en los sindicatos un ánimo constructivo, son los sindicatos los que se dan cuenta de el apagón de la educación, para usar terminología de la Estado de la Educación, y que también se dan cuenta de la imperiosa necesidad de que a esto le demos un vuelco importantísimo y que cambiemos hacia mejor. Espero y confío de que podamos trabajar con los sindicatos a quienes he visto tan preocupados con el sistema y con el estado de la educación.

—Pero fueron los mismos sindicatos los que contribuyeron al apagón educativo según el Estado de la Educación, con su huelga de tres meses del 2018...

—Pienso que rescatar a Costa Rica de la emergencia en que está, sobre todo en el campo de la educación, no nos lleva en este momento a repartir culpas de lo que hicieron o de lo que no hicieron. Estamos claros en que esto es un esfuerzo que debe hacer la sociedad costarricense, debe ser de los educadores, de las personas que trabajan en el Ministerio, debe ser también de las familias, pues parte importante de la educación empieza en el seno de la familia.