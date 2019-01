“Estoy confesando que el MEP nunca va a tener el alcance de control sobre los contenidos que sí tienen los padres de familia y quiero decirlo con absoluta certeza: es relevante que no se deposite en el MEP algo que también es capacidad de los padres de familia, los necesitamos más que nunca. Necesitamos operar bajo un criterio de alicate y apretar en el mismo lugar y ese mismo lugar es el plan de estudios que su hijo esta viendo, la vigilancia debe ser constante; no para actuar punitivamente contra el maestro si no a favor del alumno. Esa es nuestra obsesión”, dijo el jerarca.