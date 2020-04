Figueres publicó recientemente el libro “El futuro que elegimos: sobreviviendo a la crisis climática” (The future we choose: surviving the climate crisis), en coautoría con Tom Rivett-Carnac, con quien fundó la organización Global Optimism. El libro aborda cómo enfrentar el cambio climático y las consecuencias de no hacer nada. La publicación se comercializa en Amazon por $12.99 para versión Kindle y en $19.75 para pasta dura.