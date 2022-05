Hoy hace 50 años: Figueres deja de atender a la prensa

Texto original publicado por La Nación el 4 de mayo de 1972

En la Casa Presidencial se informó ayer que el presidente de la República, José Figueres, reducirá a partir de mayo sus relaciones con la prensa. “Y para comenzar hoy no habrá la conferencia de prensa habitual de los jueves”, dijeron a los periodistas.

Se agregó que el presidente Figueres quizá haya sido asesorado en el sentido de que “se prodiga mucho y comenta todos los temas”.

Aseguraron que “por ahora quedan suspendidas las conferencias de prensa presidenciales”, además, se suspende el programa de televisión protagonizado por Figueres “Diálogos con el Pueblo”.

En otras noticias:

Huelga en Bellas Artes

Alrededor de trescientos estudiantes de la Facultad de Bellas Artes mantuvieron ayer el paro parcial de actividades que amenazan con prolongarlo hasta el nueve de mayo entrante, cuando celebren una asamblea general.

(Alonso Tenorio)

Ayer por la mañana varios alumnos recibieron normalmente sus lecciones mientras la mayoría, apostada fuera del recinto de la facultad, tocaba improvisadamente diversos instrumentos musicales. Durante la tarde asumieron una actitud similar, en ningún momento hubo visos de negociar, mucho menos de lograr algún arreglo.

El señor Juan Portuguez, decano por varios periodos en la facultad, no ocultó la angustia que le produce la presente situación conflictiva en momentos en que está por abandonar este cargo. Cree que lo que ocurre “no tiene una razón lógica”. A su juicio, nadie obstaculizó la candidatura del Rafael Ángel García “Felo”, sino que buscó “mantener una completa neutralidad y amplia libertad entre estudiantes y profesores antes y durante la elección”.

Estima Portuguez que José Marín Painter esta “muy bien electo” y considera sorpresiva la huelga. Se encontró anteayer por la mañana al ingresar en la facultad con varios cartelones que la anunciaban. El rector, Eduardo Rodríguez, intervino anteayer, habló con los estudiantes y se les instó al diálogo y a la cordialidad.

Portuguez, desde un principio, se abstuvo de aspirar a la reelección esta vez porque prefiere, según dijo, retornar a su especialidad como profesor de artes plásticas. Condena el que la política seguida para estas elecciones haya sido no “a nivel universitario” sino de “plaza pública”. No ve razonable tampoco el que los estudiantes pretendan impugnar la elección, pues “fue legal y no hay por qué repetirla”.

Explosión mató siete personas en Wall Street

Una cañería de vapor de alta presión de 35 milímetros de diámetro reventó la mañana de ayer con la potencia de un explosivo en el piso 36 de un rascacielos de Wall Street, causando la muerte de siete oficinistas, incluidas tres mujeres, en una temperatura de 260 grados centígrados, causada por el escape de vapor.

Las víctimas quedaron atrapadas en medio del vapor hirviente, mientras trabajaban en tres particiones de oficinas situadas junto al sector accidentado. La fuerza de la explosión destruyó una pared, hizo añicos a las ventanas, echó por tierra a los escritorios y archivos e hizo caer trozos del cielorraso.

Dos de las víctimas fueron halladas aplastadas contra la pared por sus escritorios en una de las oficinas de la General Public Utilities Service Corporation. Las otras perecieron en cuartos adyacentes cerca de la pared destruida.