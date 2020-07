“El tema de los salarios hay que abordarlo, es prioritario, pero esa no debería ser la excusa para limitar el presupuesto al nivel que se está limitando. En una universidad el pago de salarios no puede ser mismo de una empresa cualquiera, ni una institución cualquiera, debe ser más. El principal activo de una universidad son los académicos, lo que producimos es conocimiento; eso no significa llegar a límites extremos como los que tenemos algunas universidades”, dijo por su lado, Francisco González.