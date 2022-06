‘Hay que preguntar a los hackeadores’, dice jerarca del MEP sobre reinicio de sistema de pagos

La ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, aseguró este martes que durante el inicio de su gestión ha tenido que concentrarse en el pago de los docentes, ante las complicaciones generadas por el 'hackeo' de las plataformas del Ministerio de Hacienda. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

La ministra de Educación, Anna Katharina Müller, aseveró que durante el mes que lleva en su cargo se ha enfocado en resolver los problemas de pago de los docentes que se produjeron a raíz del hackeo a los sistemas del Ministerio de Hacienda, que obligó a desactivar el sistema Integra II.

En una conferencia de prensa realizada la mañana de este martes, a la jerarca se le preguntó sobre cuándo volverá a la normalidad el sistema de pago, pero su respuesta deja entrever que no habrá una pronta solución. “Esa pregunta de para cuándo hay sistema; hay que preguntarles a los hackeadores”, dijo Müller.

[ MEP recibe oleada de recursos de amparo por problemas con pago de salarios: 428 a la fecha ]

Agregó que el Ministerio de Hacienda hace un gran esfuerzo para recuperar Integra II, pero que mientras tanto, las planillas quincenales de pago para los 85. 000 funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP) se seguirán confeccionando de forma manual.

Dicha medida se aplicará también con los pagos de recargos, horas extra, lecciones u otros rubros por medio de planillas extraordinarias. Cuando el sistema se restablezca, indicó, se deberán ingresar todos los movimientos hechos desde que ocurrió el hackeo (18 de abril).

“Necesitamos tiempo para meter la información de todos los movimientos que se han dado y que están registrados manualmente desde la planilla de la segunda quincena de marzo y la primera quincena de abril que fueron las últimas que se lograron recuperar antes de que cayera el sistema”, explicó la jerarca.

[ Informe destapa crisis en el MEP por ataque de Conti ]

Aclaró que la totalidad de la planilla ha recibido su salario y que, por ahora, están viendo casos específicos que por alguna u otra razón no se pagaron.

“Créame que, por eso, es que me he dedicado prioritariamente al pago de los salarios porque no ha sido algo fácil para mí con el tamaño de la planilla que tenemos y con la variedad de casos que tenemos, pero lo que sí quiero decir es que las puertas están abiertas, por medio de los sindicatos, para que nos ayuden a identificar a los que tienen problemas de pago”, expresó Müller.

El hackeo no solo afectó el sistema de pagos. A inicios de mayo, el MEP reportó total afectación sobre la gestión de todos los tipos de licencias y permisos que presentan los funcionarios, ya que una parte fundamental del procedimiento es la revisión que se debe efectuar en el sistema Integra II para completar el análisis de cada solicitud y poder brindar respuesta a los usuarios.

Tampoco se pueden emitir respuestas a órdenes judiciales o certificaciones de información que solicitan entidades como la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República o Juzgados de Trabajo, por cuanto se requiere consultar la información en las bases de datos del Sistema Integra II.

[ Hacienda reconoce ‘hackeo’ en sus sistemas y exposición de datos de contribuyentes ]

Además, hay una suspensión en el servicio de generación de acciones de personal, constancias salariales, certificaciones varias (VISA, FCL, escudo fiscal y otras), y documentos relacionados con embargos.

De momento, no es posible verificar las acciones de personal y, por ende, comprobar si la persona tiene o no interrupciones de la relación laboral, incapacidades, permisos y licencias. Debido a ello, no se pueden realizar cálculos de prestaciones legales.