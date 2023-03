Hace 50 años: UCR expulsó a dos estudiantes por rapar a nuevos universitarios

Texto original publicado por La Nación el 6 de marzo de 1973

Dos jóvenes universitarios de apellidos Lega y Rudín serán expulsados de la Universidad de Costa Rica (UCR) por un mes a partir de mañana, por no seguir la orden que dio esta casa de enseñanza, sobre no utilizar las tijeras dentro del edificio de la Facultad de Ciencias y Letras, con los nuevos estudiantes. Ambos participaron en la tradicional rapada del inicio de clases, pero no sancionaron a los que raparon fuera de UCR.

Este año fue más el susto que la rapada, pues la mayoría de los nuevos alumnos universitarios lograron internarse en las aulas sin perder su apreciada cabellera, aunque para conseguirlo tuvieron que pasar en medio de una considerable multitud que se pasó todo el día gritando “pelo”, “pelo”. Los estudiantes novatos disimulaban su trepidación cuando escuchaban tal gritería.

La operación Fígaro comenzó en la mañana, muchos de ellos, con porte de gente seria, con corbata, barba y una maleta tipo profesor en cuyo interior iba la boina, por si acaso, algunos lograron evadir de raspadores y otros fueron atrapados por los improvisados barberos.

El estudiante Miguel Martí, uno de los primeros rapados, llegó a eso de las 7 a. m. y después que le cortaron el pelo, decidió acudir a la barbería más cercana para emparejarse el pelo. Según indicaron algunos profesores que observaban la operación “pelo”, “pelo”, figuraban algunos jóvenes que participaron en la rapada y contribuyeron para que la pandilla de rapadores se entusiasmara para darle persecución a los novatos.

En otras noticias Copiado!

País cumplió diez días sin diésel

Jorge Ross, empresario y dueño de dos estaciones de combustibles declaró ayer que tienen diez días sin diésel. “Un empleado mío recorrió 16 estaciones y ninguna tenía”, expresó a La Nación. Y dijo que “cada vez que recorren de bomba en bomba, observan enormes filas de vehículos que buscan este producto”. Los transportistas centroamericanos siguen pegando gritos por esta escasez.

Ross, quien es propietario de las estaciones Shell del Paseo Colón y San Sebastián, dijo que “eso que dice el gobierno que la situación ya está arreglada es una cortina de humo mientras llega el buque con el crudo procesado que autorizó el gobierno para arreglar la crisis”.

Además, comentó que el consumo de diésel aumenta anualmente en un 12%, “sentimos que se agrava año con año sin que se le ponga solución alguna”.

Colisión aérea dejó saldo fatal en Francia

Dos aviones con pasajeros españoles chocaron este lunes en el aire sobre la campiña occidental francesa, y uno de ellos se precipitó a tierra convertido en una gigantesca bola de llamas. Perecieron la totalidad de sus 68 pasajeros mientras el otro tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia tras dirigirse a la base de la fuerza aérea francesa en Cognac, al sur de Nantes. La tragedia se produjo sobre la villa rural de La Planche Sur Mer.

El avión que se desplomó era un DC-9 de Iberia que hacía la ruta Palma de Mallorca-Londres. El que logró aterrizar es un Convair 990 de la aerolínea Spantax que cubría la ruta Madrid-Londres.