“En el CTP de Sardinal yo soy el organizador del proyecto, me encargo de llevar estadística de consumo del material. organizo a la gente, coordino los trabajos de carpintería con la Junta Administrativa del colegio. Me ha ayudado mucho, mi salario en el Four Seasons era de ¢850.000 mensuales, en el proyecto son ¢325.000, es una bendición, nos tienen asegurados y con póliza de riesgo”, dijo el ingeniero Juan Diego Castro, quien es padre de dos hijas, tiene 54 años, y vive con su esposa.